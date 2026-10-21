Українська авіакомпанія "Константа" виграла суд проти росії на майже 30 млн грн за знищене майно

Господарський суд Запорізької області задовольнив позов української авіакомпанії "Константа" проти російської федерації та постановив стягнути з держави-агресора майже 30 млн грн збитків, завданих внаслідок обстрілу окупантами Запоріжжя. У компанії назвали це рішення важливим кроком до відновлення справедливості, пише УНН.

У липні 2025 року російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок обстрілу та спричиненої ним пожежі авіаційно-технічна база ПрАТ "Авіакомпанія "Константа"" зазнала значних руйнувань.

На території підприємства було знищено орендований ангар, у якому перебували літаки Ан-74Т-100 та Ан-28. Окрім повітряних суден компанія також втратила капітальні інвестиції та понад 3 тисячі одиниць обладнання, необхідного для забезпечення її діяльності.

Через російську атаку авіакомпанія "Константа" зазнала не лише прямих матеріальних збитків, а й втратила можливість повноцінно здійснювати господарську діяльність протягом наступних шести місяців.

У позові, поданому до Господарського суду Запорізької області проти росії авіакомпанія вимагала компенсації за знищене та пошкоджене майно, а також відшкодування упущеної вигоди.

Крім того, суд ухвалив стягнути з рф судовий збір у розмірі 347 444 грн 02 коп.

В авіакомпанії "Константа" наголошують, що рішення суду має принципове значення не лише для самої компанії, а й для українського бізнесу, який зазнає збитків через російську агресію.

Для нас це важливе рішення на шляху до відновлення справедливості. росія знищила нашу авіаційно-технічну базу, пошкодила і знищила літаки, завдала значних збитків підприємству. За ці руйнування має бути відповідальність. Український бізнес не повинен миритися з тим, що агресор безкарно знищує його майно та позбавляє можливості працювати. Ми переконані, що кожне українське підприємство, яке постраждало від російських атак, має відстоювати свої інтереси та вимагати компенсації. Боротьба з росією повинна вестися всіма доступними законними способами, зокрема й у судах