Українська авіакомпанія "Константа" виграла суд проти росії на майже 30 млн грн за знищене майно
Київ • УНН
Російська атака знищила базу "Константи", літаки та обладнання в Запоріжжі. Суд присудив авіакомпанії 28,95 млн грн компенсації.
Господарський суд Запорізької області задовольнив позов української авіакомпанії "Константа" проти російської федерації та постановив стягнути з держави-агресора майже 30 млн грн збитків, завданих внаслідок обстрілу окупантами Запоріжжя. У компанії назвали це рішення важливим кроком до відновлення справедливості, пише УНН.
Деталі
У липні 2025 року російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок обстрілу та спричиненої ним пожежі авіаційно-технічна база ПрАТ "Авіакомпанія "Константа"" зазнала значних руйнувань.
На території підприємства було знищено орендований ангар, у якому перебували літаки Ан-74Т-100 та Ан-28. Окрім повітряних суден компанія також втратила капітальні інвестиції та понад 3 тисячі одиниць обладнання, необхідного для забезпечення її діяльності.
Через російську атаку авіакомпанія "Константа" зазнала не лише прямих матеріальних збитків, а й втратила можливість повноцінно здійснювати господарську діяльність протягом наступних шести місяців.
У позові, поданому до Господарського суду Запорізької області проти росії авіакомпанія вимагала компенсації за знищене та пошкоджене майно, а також відшкодування упущеної вигоди.
Позов задовольнити. Стягнути з держави російської федерації в особі міністерства юстиції рф на користь Приватного акціонерного товариства "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" збитки у розмірі 683 065 доларів США (580 292,00 дол. США реальних збитків та 102 773,00 дол. США упущеної вигоди), що станом на 31.12.2025 (дата оцінки) еквівалентно 28 953 668. Видати наказ
Крім того, суд ухвалив стягнути з рф судовий збір у розмірі 347 444 грн 02 коп.
В авіакомпанії "Константа" наголошують, що рішення суду має принципове значення не лише для самої компанії, а й для українського бізнесу, який зазнає збитків через російську агресію.
Для нас це важливе рішення на шляху до відновлення справедливості. росія знищила нашу авіаційно-технічну базу, пошкодила і знищила літаки, завдала значних збитків підприємству. За ці руйнування має бути відповідальність. Український бізнес не повинен миритися з тим, що агресор безкарно знищує його майно та позбавляє можливості працювати. Ми переконані, що кожне українське підприємство, яке постраждало від російських атак, має відстоювати свої інтереси та вимагати компенсації. Боротьба з росією повинна вестися всіма доступними законними способами, зокрема й у судах
Довідка
ПрАТ "Авіакомпанія "Константа"" - український авіаперевізник, заснований у 1998 році в Запоріжжі, який спеціалізується на чартерних вантажних і пасажирських перевезеннях, зокрема для забезпечення міжнародних гуманітарних та миротворчих місій у складних і важкодоступних регіонах світу.
Компанія є одним із провідних українських експлуатантів літаків "Антонов". Окрім авіаперевезень, авіакомпанія "Константа" здійснює технічне обслуговування, відновлення та модернізацію літаків сімейства АН у співпраці з українськими авіабудівними підприємствами.
У 2023 році "Константу" офіційно визнано підприємством, критично важливим для функціонування економіки України в особливий період, а також оператором об'єктів критичної інфраструктури в секторі авіаційного транспорту.
Нагадаємо
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