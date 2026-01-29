$42.770.19
Ексклюзив
09:19 • 2356 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 10057 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 17887 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 26611 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 27050 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 23985 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 21236 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 21538 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 23516 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 15458 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
У трьох областях нові знеструмлення через російські удари, у Києві тимчасові графіки, на Київщині аварійні відключення - енергетики

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Через обстріли рф споживачі Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей залишилися без світла. У Києві застосовуються тимчасові графіки, а на Київщині – екстрені відключення. Понад 500 населених пунктів у 7 областях знеструмлені через негоду.

У трьох областях нові знеструмлення через російські удари, у Києві тимчасові графіки, на Київщині аварійні відключення - енергетики

Нові обстріли рф залишили без світла споживачів у трьох областях, у Києві тимчасові графіки, а в кількох регіонах, у тому числі в частині Київської області, аварійні відключення, від негоди без світла частина жителів у 7 областях, повідомили у Міненерго та ДТЕК у четвер, пише УНН.

Ворожі обстріли

Внаслідок чергових обстрілів ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях

- повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Столичний регіон

"У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки з урахуванням наявного обсягу доступної потужності. Повернення до стабільних прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми", - вказали у Міненерго.

Водночас у ДТЕК зазначили, що на Київщині "в частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення".

Графіки та аварійні відключення

"По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення", - зазначається у повідомленні.

Такі рішення, як вказано, "є вимушеними та необхідними для збереження цілісності енергосистеми". "Головною причиною нинішніх вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій систем передачі й розподілу електроенергії", - пояснюють у Міненерго.

Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Наслідки негоди

"Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях", - ідеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Вінницька область
Миколаївська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
ДТЕК
Укренерго
Київ