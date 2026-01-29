У трьох областях нові знеструмлення через російські удари, у Києві тимчасові графіки, на Київщині аварійні відключення - енергетики

Нові обстріли рф залишили без світла споживачів у трьох областях, у Києві тимчасові графіки, а в кількох регіонах, у тому числі в частині Київської області, аварійні відключення, від негоди без світла частина жителів у 7 областях, повідомили у Міненерго та ДТЕК у четвер, пише УНН.

Ворожі обстріли

Внаслідок чергових обстрілів ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях - повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Столичний регіон

"У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки з урахуванням наявного обсягу доступної потужності. Повернення до стабільних прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми", - вказали у Міненерго.

Водночас у ДТЕК зазначили, що на Київщині "в частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення".

Графіки та аварійні відключення

"По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення", - зазначається у повідомленні.

Такі рішення, як вказано, "є вимушеними та необхідними для збереження цілісності енергосистеми". "Головною причиною нинішніх вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій систем передачі й розподілу електроенергії", - пояснюють у Міненерго.

Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Наслідки негоди

"Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях", - ідеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

