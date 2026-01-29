В трех областях новые обесточивания из-за российских ударов, в Киеве временные графики, на Киевщине аварийные отключения - энергетики

Новые обстрелы рф оставили без света потребителей в трех областях, в Киеве временные графики, а в нескольких регионах, в том числе в части Киевской области, аварийные отключения, от непогоды без света часть жителей в 7 областях, сообщили в Минэнерго и ДТЭК в четверг, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

В результате очередных обстрелов врага по объектам энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Столичный регион

"В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Оператор системы распределения в столице применяет временные графики с учетом имеющегося объема доступной мощности. Возвращение к стабильным прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы", - указали в Минэнерго.

В то же время в ДТЭК отметили, что на Киевщине "в части Броварского и Бориспольского районов по команде Укрэнерго применены экстренные отключения".

Графики и аварийные отключения

"По всей стране действуют графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения", - отмечается в сообщении.

Такие решения, как указано, "являются вынужденными и необходимыми для сохранения целостности энергосистемы". "Главной причиной нынешних вынужденных отключений являются последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций систем передачи и распределения электроэнергии", - объясняют в Минэнерго.

Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Последствия непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Киев с полуночи переходит на временные графики – ДТЭК