В трех областях новые обесточивания из-за российских ударов, в Киеве временные графики, на Киевщине аварийные отключения - энергетики

$42.770.19
51.230.00
ukenru
Эксклюзив
09:19 • 2300 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 9982 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 17830 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 26555 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 27002 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 23972 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 21224 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 21535 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 23511 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 15458 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна29 января, 00:39 • 16348 просмотра
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI05:00 • 10810 просмотра
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики05:26 • 9422 просмотра
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины06:15 • 12171 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов06:27 • 11305 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 46150 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 75059 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 99750 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 78832 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 97859 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Франция
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 15664 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 42649 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 40834 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 47395 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 49924 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Financial Times
Су-34

В трех областях новые обесточивания из-за российских ударов, в Киеве временные графики, на Киевщине аварийные отключения - энергетики

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Из-за обстрелов РФ потребители Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей остались без света. В Киеве применяются временные графики, а на Киевщине – экстренные отключения. Более 500 населенных пунктов в 7 областях обесточены из-за непогоды.

В трех областях новые обесточивания из-за российских ударов, в Киеве временные графики, на Киевщине аварийные отключения - энергетики

Новые обстрелы рф оставили без света потребителей в трех областях, в Киеве временные графики, а в нескольких регионах, в том числе в части Киевской области, аварийные отключения, от непогоды без света часть жителей в 7 областях, сообщили в Минэнерго и ДТЭК в четверг, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

В результате очередных обстрелов врага по объектам энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях

- сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Столичный регион

"В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Оператор системы распределения в столице применяет временные графики с учетом имеющегося объема доступной мощности. Возвращение к стабильным прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы", - указали в Минэнерго.

В то же время в ДТЭК отметили, что на Киевщине "в части Броварского и Бориспольского районов по команде Укрэнерго применены экстренные отключения".

Графики и аварийные отключения

"По всей стране действуют графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения", - отмечается в сообщении.

Такие решения, как указано, "являются вынужденными и необходимыми для сохранения целостности энергосистемы". "Главной причиной нынешних вынужденных отключений являются последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций систем передачи и распределения электроэнергии", - объясняют в Минэнерго.

Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Последствия непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Киев с полуночи переходит на временные графики – ДТЭК28.01.26, 22:23 • 3692 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Винницкая область
Николаевская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
ДТЭК
Укрэнерго
Киев