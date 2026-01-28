$42.960.17
19:02
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Киев с полуночи переходит на временные графики – ДТЭК

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Киев переходит на временные графики отключения света с полуночи из-за дефицита электричества. Графики будут неравномерными, индивидуальными для каждого дома и доступными в чат-боте и на сайте ДТЭК.

Киев с полуночи переходит на временные графики отключения света, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который имеем 

- говорится в сообщении компании.

Что важно знать:

- графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы;

- они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.);

- для каждого дома будет свой график;

- их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут. 

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации, столица вернется к экстренным отключениям. И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, то мы вернемся к привычным графикам с очередями 

- сообщили в компании.

В ДТЭК уточнили, что в первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе, поэтому возможны неточности.

Мы запускаем графики так быстро, как только можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для планирования своего дня 

- добавили в компании.

Антонина Туманова

