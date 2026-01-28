Киев с полуночи переходит на временные графики – ДТЭК

Киев с полуночи переходит на временные графики отключения света, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который имеем - говорится в сообщении компании.

Что важно знать:

- графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы;

- они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.);

- для каждого дома будет свой график;

- их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации, столица вернется к экстренным отключениям. И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, то мы вернемся к привычным графикам с очередями - сообщили в компании.

В ДТЭК уточнили, что в первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе, поэтому возможны неточности.

Мы запускаем графики так быстро, как только можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для планирования своего дня - добавили в компании.

