Киев с полуночи переходит на временные графики – ДТЭК
Киев • УНН
Киев переходит на временные графики отключения света с полуночи из-за дефицита электричества. Графики будут неравномерными, индивидуальными для каждого дома и доступными в чат-боте и на сайте ДТЭК.
Киев с полуночи переходит на временные графики отключения света, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который имеем
Что важно знать:
- графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы;
- они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.);
- для каждого дома будет свой график;
- их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации, столица вернется к экстренным отключениям. И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, то мы вернемся к привычным графикам с очередями
В ДТЭК уточнили, что в первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе, поэтому возможны неточности.
Мы запускаем графики так быстро, как только можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для планирования своего дня
