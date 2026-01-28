$42.960.17
19:02
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки - ДТЕК

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Київ переходить на тимчасові графіки відключення світла з опівночі через дефіцит електрики. Графіки будуть нерівномірними, індивідуальними для кожного будинку та доступними в чат-боті та на сайті ДТЕК.

Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки - ДТЕК

Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключення світла, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо 

- йдеться у повідомленні компанії.

Що важливо знати:

- графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми;

- вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо);

- для кожного будинку буде свій графік;

- їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин. 

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами 

- повідомили в компанії.

У ДТЕК уточнили, що у перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі, тож можливі неточності.

Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня 

- додали у компанії.

Енергетики відновили світло для 1,2 млн родин в Україні після російських обстрілів 27.01.26, 15:53 • 2752 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Київ