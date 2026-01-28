Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки - ДТЕК

Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключення світла, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо - йдеться у повідомленні компанії.

Що важливо знати:

- графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми;

- вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо);

- для кожного будинку буде свій графік;

- їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами - повідомили в компанії.

У ДТЕК уточнили, що у перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі, тож можливі неточності.

Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня - додали у компанії.

