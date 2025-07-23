У МОЗ визнали, що без врегульованого маркетингу ціни на ліки зростатимуть - нардеп Кузьміних

На засіданні робочої групи щодо врегулювання граничного розміру маркетингових витрат на лікарські засоби Міністерство охорони здоровʼя визнало, що без відновлення маркетингу на фармацевтичному ринку, але за чіткими правилами, ціни на ліки можуть зрости. Про це повідомив народний депутат, голова підкомітету з питань фармації Сергій Кузьміних, пише УНН.

До Комітету здоров’я нації надійшло звернення від Міністерства охорони здоров’я щодо необхідності законодавчого встановлення ліміту на маркетингові платежі. МОЗ обґрунтовує свою позицію тим, що відсутність такого регулювання може призвести до зростання цін на ліки, що безпосередньо впливає на їх доступність для пацієнтів - зазначив нардеп.

Кузьміних додав, що до обговорення були запрошені представники виробників, імпортерів, аптек і пацієнтів.

Справді фахова і професійна дискусія. Головне завдання — знайти збалансоване рішення, яке дозволить зменшити навантаження на пацієнта, зберігши при цьому економічну життєздатність фармацевтичного ринку. Продовжуємо роботу над відповідним регулюванням - повідомив він.

Нагадаємо

З 1 березня 2025 року в Україні діє постанова Кабміну №168, що ввела обмеження націнок на ліки та заборону маркетингових угод. Зараз Уряд переглядає своє рішення.

Постанова не призвела до зниження цін на ліки. Станом на червень 2025 року аналітики фіксують зростання цін на ліки в Україні, попри урядові ініціативи. Українці також зазначають, що не відчули зниження цін на ліки. Про здорожчання ліків замість здешевшання говорять й БФ "Пацієнти України". За словами голови фонду Інни Іваненко, поки пацієнти не відчувають суттєвого покращення у вартості чи доступності ліків.