Цього року прокурори зареєстрували 412 кримінальних правопорушень за фактами зґвалтування. Від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності постраждали 852 дитини. Про це повідомив в.о. генерального прокурора Антон Ковальський, передає УНН.

Лише цього року в Україні зареєстровано 412 кримінальних правопорушень за фактами зґвалтування, 371 із них – щодо жінок. Від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності постраждали 852 дитини

Він зазначив, що для України окремим виміром цієї проблеми стало сексуальне насильство, пов’язане з російською агресією.

Від початку повномасштабного вторгнення прокурори зафіксували 412 таких фактів. Наймолодшим постраждалим було всього 4 роки, найстаршим – 83 роки. Від початку року прокурори скерували до суду понад тисячу обвинувальних актів щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності. Третина з них – щодо злочинів проти дітей. І це лише ті випадки, про які нам відомо. Скільки людей досі продовжують мовчати через страх, сором, осуд чи недовіру до правоохоронних органів, або ж бояться знову пережити травму