В Украине с начала года сотни женщин стали жертвами изнасилований — сколько дел зарегистрировано
Киев • УНН
Как сообщил и. о. генпрокурора Антон Ковальский, только в этом году в Украине зарегистрировано 412 уголовных правонарушений по фактам изнасилования, 371 из них — в отношении женщин.
В этом году прокуроры зарегистрировали 412 уголовных правонарушений по фактам изнасилования. От преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности пострадали 852 ребенка. Об этом сообщил и. о. генерального прокурора Антон Ковальский, передает УНН.
Только в этом году в Украине зарегистрировано 412 уголовных правонарушений по фактам изнасилования, 371 из них — в отношении женщин. От преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности пострадали 852 ребенка
Он отметил, что для Украины отдельным измерением этой проблемы стало сексуальное насилие, связанное с российской агрессией.
С начала полномасштабного вторжения прокуроры зафиксировали 412 таких фактов. Самому младшему пострадавшему было всего 4 года, самому старшему — 83 года. С начала года прокуроры направили в суд более тысячи обвинительных актов по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности. Треть из них — по преступлениям против детей. И это лишь те случаи, о которых нам известно. Сколько людей до сих пор продолжают молчать из-за страха, стыда, осуждения или недоверия к правоохранительным органам либо боятся снова пережить травму
Напомним
В Хмельницком районе Винницкой области в суд передали дело 45-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней падчерицы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.