В этом году прокуроры зарегистрировали 412 уголовных правонарушений по фактам изнасилования. От преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности пострадали 852 ребенка. Об этом сообщил и. о. генерального прокурора Антон Ковальский, передает УНН.

Только в этом году в Украине зарегистрировано 412 уголовных правонарушений по фактам изнасилования, 371 из них — в отношении женщин. От преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности пострадали 852 ребенка

Он отметил, что для Украины отдельным измерением этой проблемы стало сексуальное насилие, связанное с российской агрессией.

С начала полномасштабного вторжения прокуроры зафиксировали 412 таких фактов. Самому младшему пострадавшему было всего 4 года, самому старшему — 83 года. С начала года прокуроры направили в суд более тысячи обвинительных актов по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности. Треть из них — по преступлениям против детей. И это лишь те случаи, о которых нам известно. Сколько людей до сих пор продолжают молчать из-за страха, стыда, осуждения или недоверия к правоохранительным органам либо боятся снова пережить травму