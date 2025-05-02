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Святкування фанатів "Ліверпуля" викликало землетрясіння - BBC

Київ • УНН

 • 1376 перегляди

Університет Ліверпуля зафіксував підземні поштовхи магнітудою до 1,74, викликані святкуванням перемоги "Ліверпуля" над "Тоттенгемом". Найбільший поштовх стався після голу Мак Аллістера.

Святкування фанатів "Ліверпуля" викликало землетрясіння - BBC
www.liverpoolfc.com

Уболівальники англійського ФК "Ліверпуль", які святкували історичну перемогу клубу над "Тотенгем Готспур" на "Енфілді", викликали серію поштовхів, повідомили місцеві університетські вчені, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Команда Арне Слота забезпечила клубу 20-й чемпіонський титул в АПЛ - англійському найвищому футбольному дивізіоні, завдяки перемозі над "Тоттенгемом" із рахунком 5:1 перед переповненим стадіоном "Енфілд" 27 квітня.

Найсильніші поштовхи викликав удар Алексіса Мак Аллістера на 24-й хвилині, який вивів "Ліверпуль" вперед з рахунком 2:1, було зареєстровано максимальну магнітуду 1,74 за шкалою Ріхтера.

Дані було зареєстровано вченими-геологами з Університету Ліверпуля за допомогою обладнання, яке використовується для виявлення землетрусів.

Каллум Гаррісон, сейсмолог із Британської геологічної служби, сказав, що трясіння, яке спровокували вболівальники, було виміряно "дуже чутливим обладнанням".

Він сказав: "Сейсмічні сигнали такого масштабу спостерігалися на низці концертів та спортивних заходів за останні кілька років, у тому числі на концертах Тейлор Свіфт минулого року. Хоча енергія, що вивільняється на цих заходах, може бути порівнянна з невеликим землетрусом, вона генерується стрибками або танцями натовпу, а не створенням реальних землетрусів".

"Як і природні сейсмічні події, ці голи викликали сплески струсу землі, викликані чистою пристрастю фанатів "Ліверпуля", - сказав професор Бен Едвардс.

Другий за величиною поштовх був магнітудою 1,60 і послідував за голом Мо Салаха у другому таймі. Удар Коді Гакпо був 1,03, автогол Дестіні Удоджі - 1,35, а відмінний гол Луїса Діаса - 0,64.

Салах залишається на “Енфілді”: вінгер продовжив контракт із “Ліверпулем”11.04.25, 16:43 • 7512 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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