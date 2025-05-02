Святкування фанатів "Ліверпуля" викликало землетрясіння - BBC
Київ • УНН
Університет Ліверпуля зафіксував підземні поштовхи магнітудою до 1,74, викликані святкуванням перемоги "Ліверпуля" над "Тоттенгемом". Найбільший поштовх стався після голу Мак Аллістера.
Уболівальники англійського ФК "Ліверпуль", які святкували історичну перемогу клубу над "Тотенгем Готспур" на "Енфілді", викликали серію поштовхів, повідомили місцеві університетські вчені, пише УНН з посиланням на BBC.
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Команда Арне Слота забезпечила клубу 20-й чемпіонський титул в АПЛ - англійському найвищому футбольному дивізіоні, завдяки перемозі над "Тоттенгемом" із рахунком 5:1 перед переповненим стадіоном "Енфілд" 27 квітня.
Найсильніші поштовхи викликав удар Алексіса Мак Аллістера на 24-й хвилині, який вивів "Ліверпуль" вперед з рахунком 2:1, було зареєстровано максимальну магнітуду 1,74 за шкалою Ріхтера.
Дані було зареєстровано вченими-геологами з Університету Ліверпуля за допомогою обладнання, яке використовується для виявлення землетрусів.
Каллум Гаррісон, сейсмолог із Британської геологічної служби, сказав, що трясіння, яке спровокували вболівальники, було виміряно "дуже чутливим обладнанням".
Він сказав: "Сейсмічні сигнали такого масштабу спостерігалися на низці концертів та спортивних заходів за останні кілька років, у тому числі на концертах Тейлор Свіфт минулого року. Хоча енергія, що вивільняється на цих заходах, може бути порівнянна з невеликим землетрусом, вона генерується стрибками або танцями натовпу, а не створенням реальних землетрусів".
"Як і природні сейсмічні події, ці голи викликали сплески струсу землі, викликані чистою пристрастю фанатів "Ліверпуля", - сказав професор Бен Едвардс.
Другий за величиною поштовх був магнітудою 1,60 і послідував за голом Мо Салаха у другому таймі. Удар Коді Гакпо був 1,03, автогол Дестіні Удоджі - 1,35, а відмінний гол Луїса Діаса - 0,64.
Салах залишається на “Енфілді”: вінгер продовжив контракт із “Ліверпулем”11.04.25, 16:43 • 7512 переглядiв