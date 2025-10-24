Рубіо відвідав командний центр в Ізраїлі для посилення зусиль щодо втілення мирного плану

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо висловив обережний оптимізм щодо виконання мирної угоди президента Дональда Трампа, яка опинилася під тиском через кровопролиття в Газі та політичні інтриги в Єрусалимі, під час візиту до нового командного центру під керівництвом США на півдні Ізраїлю, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У п'ятницю Рубіо відвідав просторий колишній склад, який минулого тижня став центром для 200 військовослужбовців США та міжнародних партнерів, які працюють над гуманітарними, логістичними та безпековими операціями в Газі. Його візит на це місце відбувся лише через три дні після візиту віце-президента Дж. Д. Венса, оскільки головні помічники Трампа прагнуть підтримати угоду, яка є головним пріоритетом зовнішньої політики.

Хоча Рубіо сказав, що є підстави для оптимізму, він підкреслив важку роботу, яка чекає попереду після звільнення заручників та виведення ізраїльських військ на початку цього місяця. Наприклад, угода закликає ХАМАС, визнаний терористичною організацією США та Європейським Союзом, роззброїтися та погодитися на альтернативний уряд для сектора Газа, яким він править майже два десятиліття.

Будуть злети і падіння. Ми не припинимо наполягати, доки не будуть виконані всі зобов'язання, взяті тут – додав держсекретар.

Перед Трампом стоїть серйозний виклик – встановити міцний мир у багатопоколінньому конфлікті, де кілька попередників інвестували значний політичний капітал у зусилля, які зрештою зазнали невдачі.

Віткофф та зять Трампа прибули до Ізраїлю для посилення перемир'я в Газі після серйозного спалаху конфлікту

Цивільно-військовим координаційним центром під керівництвом США, який Рубіо відвідав приблизно за 20 км (12 миль) від кордону з Газою, командує тризірковий генерал США. Очікується, що допомога нададуть війська з Великої Британії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Катару. Посол Стівен Фейгін, кадровий співробітник американської зовнішньої служби та посол у Ємені з 2022 року, буде цивільним керівником центру, повідомив у п'ятницю Державний департамент.

Нещодавно ХАМАС убив двох ізраїльських солдатів у засідці в Газі, а Ізраїль завдав смертельних авіаударів, що викликало побоювання, що угода може розпасти.

Візит Рубіо відбувся після того, як праві суперники прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу ледь не ухвалили законопроект про анексію Західного берега річки Йордан у першому парламентському читанні, що викликало докір США та ризикувало викликати гнів арабських країн, що має вирішальне значення для мирної угоди. Трамп також заявив, що не допустить анексії Ізраїлем.

Забігаючи наперед, Рубіо сказав, що може бути необхідним створити багатонаціональні Міжнародні стабілізаційні сили, які мають бути сформовані для забезпечення безпеки в Газі та навчання нових палестинських поліцейських сил, схвалених Радою Безпеки ООН. Деякі країни вимагають цього кроку для участі, сказав він.

"Гарна новина полягає в тому, що, здається, ніхто не хоче відновлювати війну", – сказав Денніс Росс, який був посланцем президента Білла Клінтона в регіоні, а зараз є науковим співробітником Вашингтонського інституту близькосхідної політики. Однак, "виведення військ Ізраїлю чи його відбудови в Газі не буде, якщо не буде роззброєння", – сказав він.

Доповнення

Сили оборони Ізраїлю повідомили про удари по військовому комплексу "Хезболли" та об'єкту з виробництва високоточних ракет у Бекаа та на півночі Лівану.

"Зберігання зброї, наявність об'єктів терористичної інфраструктури та проведення військових навчань проти Держави Ізраїль терористами Хезболли є грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном і становлять загрозу для Держави Ізраїль", - йдеться в повідомленні.

Ізраїльський прем'єр допомагатиме у впровадженні Вашингтоном плану мирного врегулювання у Секторі Газа, але в нього є кілька червоних ліній, які стосуються ролі ХАМАС в анклаві після війни.