Ізраїльські сили завдали ударів по двох об'єктах "Хезболли" у Лівані
Київ • УНН
Сили оборони Ізраїлю атакували військовий комплекс "Хезболли" та об'єкт з виробництва високоточних ракет у Бекаа та на півночі Лівану. Ці об'єкти використовувалися для тренувань і підготовки до терористичних атак проти Ізраїлю.
Сили оборони Ізраїлю повідомили про удари по військовому комплексу "Хезболли" та об'єкту з виробництва високоточних ракет у Бекаа та на півночі Лівану. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.
Деталі
За інформацією ізраїльських військових і спецслужб, об’єкти використовували бойовики угрупування "Хезболла" для проведення тренувань і підготовки до планування та здійснення терористичних атак проти військ ЦАХАЛ і Держави Ізраїль загалом.
Зберігання зброї, наявність об'єктів терористичної інфраструктури та проведення військових навчань проти Держави Ізраїль терористами Хезболли є грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном і становлять загрозу для Держави Ізраїль
У ЦАХАЛі додали, що будуть продовжувати боротьбу з будь-якими загрозами для Ізраїлю.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир’я з Ізраїлем та попередив, що порушення угоди матиме серйозні наслідки.
Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висунув США три червоні лінії щодо мирного врегулювання в Секторі Газа. Зокрема, йдеться про повне роззброєння ХАМАС.