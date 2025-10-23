$41.760.01
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 15909 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 16319 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 25590 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 25812 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 23135 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 11987 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14580 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16243 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21 • 32099 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Ізраїльські сили завдали ударів по двох об'єктах "Хезболли" у Лівані

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Сили оборони Ізраїлю атакували військовий комплекс "Хезболли" та об'єкт з виробництва високоточних ракет у Бекаа та на півночі Лівану. Ці об'єкти використовувалися для тренувань і підготовки до терористичних атак проти Ізраїлю.

Ізраїльські сили завдали ударів по двох об'єктах "Хезболли" у Лівані

Сили оборони Ізраїлю повідомили про удари по військовому комплексу "Хезболли" та об'єкту з виробництва високоточних ракет у Бекаа та на півночі Лівану. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.

Деталі

За інформацією ізраїльських військових і спецслужб, об’єкти використовували бойовики угрупування "Хезболла" для проведення тренувань і підготовки до планування та здійснення терористичних атак проти військ ЦАХАЛ і Держави Ізраїль загалом.

Зберігання зброї, наявність об'єктів терористичної інфраструктури та проведення військових навчань проти Держави Ізраїль терористами Хезболли є грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном і становлять загрозу для Держави Ізраїль

- йдеться в повідомленні.

У ЦАХАЛі додали, що будуть продовжувати боротьбу з будь-якими загрозами для Ізраїлю.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватися перемир’я з Ізраїлем та попередив, що порушення угоди матиме серйозні наслідки.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висунув США три червоні лінії щодо мирного врегулювання в Секторі Газа. Зокрема, йдеться про повне роззброєння ХАМАС.

Євген Устименко

Новини Світу
Соціальна мережа
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа