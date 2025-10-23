Израильские силы нанесли удары по двум объектам "Хезболлы" в Ливане
Киев • УНН
Силы обороны Израиля атаковали военный комплекс "Хезболлы" и объект по производству высокоточных ракет в Бекаа и на севере Ливана. Эти объекты использовались для тренировок и подготовки к террористическим атакам против Израиля.
Силы обороны Израиля сообщили об ударах по военному комплексу "Хезболлы" и объекту по производству высокоточных ракет в Бекаа и на севере Ливана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
Подробности
По информации израильских военных и спецслужб, объекты использовались боевиками группировки "Хезболла" для проведения тренировок и подготовки к планированию и осуществлению террористических атак против войск ЦАХАЛ и Государства Израиль в целом.
Хранение оружия, наличие объектов террористической инфраструктуры и проведение военных учений против Государства Израиль террористами Хезболлы является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для Государства Израиль
В ЦАХАЛе добавили, что будут продолжать борьбу с любыми угрозами для Израиля.
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем и предупредил, что нарушение соглашения будет иметь серьезные последствия.
В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул США три красные линии относительно мирного урегулирования в Секторе Газа. В частности, речь идет о полном разоружении ХАМАС.