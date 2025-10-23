$41.760.01
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
Израильские силы нанесли удары по двум объектам "Хезболлы" в Ливане

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Силы обороны Израиля атаковали военный комплекс "Хезболлы" и объект по производству высокоточных ракет в Бекаа и на севере Ливана. Эти объекты использовались для тренировок и подготовки к террористическим атакам против Израиля.

Израильские силы нанесли удары по двум объектам "Хезболлы" в Ливане

Силы обороны Израиля сообщили об ударах по военному комплексу "Хезболлы" и объекту по производству высокоточных ракет в Бекаа и на севере Ливана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Подробности

По информации израильских военных и спецслужб, объекты использовались боевиками группировки "Хезболла" для проведения тренировок и подготовки к планированию и осуществлению террористических атак против войск ЦАХАЛ и Государства Израиль в целом.

Хранение оружия, наличие объектов террористической инфраструктуры и проведение военных учений против Государства Израиль террористами Хезболлы является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для Государства Израиль

- говорится в сообщении.

В ЦАХАЛе добавили, что будут продолжать борьбу с любыми угрозами для Израиля.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС соблюдать перемирие с Израилем и предупредил, что нарушение соглашения будет иметь серьезные последствия.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул США три красные линии относительно мирного урегулирования в Секторе Газа. В частности, речь идет о полном разоружении ХАМАС.

Евгений Устименко

Новости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Ливан
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа