Рубио посетил командный центр в Израиле для усиления усилий по реализации мирного плана

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил осторожный оптимизм относительно выполнения мирного соглашения президента Дональда Трампа, которое оказалось под давлением из-за кровопролития в Газе и политических интриг в Иерусалиме, во время визита в новый командный центр под руководством США на юге Израиля, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В пятницу Рубио посетил просторный бывший склад, который на прошлой неделе стал центром для 200 военнослужащих США и международных партнеров, работающих над гуманитарными, логистическими и безопасными операциями в Газе. Его визит на это место состоялся всего через три дня после визита вице-президента Дж. Д. Вэнса, поскольку главные помощники Трампа стремятся поддержать соглашение, которое является главным приоритетом внешней политики.

Хотя Рубио сказал, что есть основания для оптимизма, он подчеркнул тяжелую работу, которая предстоит после освобождения заложников и вывода израильских войск в начале этого месяца. Например, соглашение призывает ХАМАС, признанный террористической организацией США и Европейским Союзом, разоружиться и согласиться на альтернативное правительство для сектора Газа, которым он правит почти два десятилетия.

Будут взлеты и падения. Мы не прекратим настаивать, пока не будут выполнены все обязательства, взятые здесь – добавил госсекретарь.

Перед Трампом стоит серьезный вызов – установить прочный мир в многопоколенном конфликте, где несколько предшественников инвестировали значительный политический капитал в усилия, которые в конечном итоге потерпели неудачу.

Виткофф и зять Трампа прибыли в Израиль для усиления перемирия в Газе после серьезной вспышки конфликта

Гражданско-военным координационным центром под руководством США, который Рубио посетил примерно в 20 км (12 милях) от границы с Газой, командует трехзвездный генерал США. Ожидается, что помощь окажут войска из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Катара. Посол Стивен Фейгин, кадровый сотрудник американской внешней службы и посол в Йемене с 2022 года, будет гражданским руководителем центра, сообщил в пятницу Государственный департамент.

Недавно ХАМАС убил двух израильских солдат в засаде в Газе, а Израиль нанес смертельные авиаудары, что вызвало опасения, что соглашение может распасться.

Визит Рубио состоялся после того, как правые соперники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху едва не приняли законопроект об аннексии Западного берега реки Иордан в первом парламентском чтении, что вызвало упрек США и рисковало вызвать гнев арабских стран, что имеет решающее значение для мирного соглашения. Трамп также заявил, что не допустит аннексии Израилем.

Забегая вперед, Рубио сказал, что может быть необходимым создать многонациональные Международные стабилизационные силы, которые должны быть сформированы для обеспечения безопасности в Газе и обучения новых палестинских полицейских сил, одобренных Советом Безопасности ООН. Некоторые страны требуют этого шага для участия, сказал он.

"Хорошая новость заключается в том, что, кажется, никто не хочет возобновлять войну", – сказал Деннис Росс, который был посланником президента Билла Клинтона в регионе, а сейчас является научным сотрудником Вашингтонского института ближневосточной политики. Однако, "вывода войск Израиля или его восстановления в Газе не будет, если не будет разоружения", – сказал он.

Дополнение

Силы обороны Израиля сообщили о ударах по военному комплексу "Хезболлы" и объекту по производству высокоточных ракет в Бекаа и на севере Ливана.

"Хранение оружия, наличие объектов террористической инфраструктуры и проведение военных учений против Государства Израиль террористами Хезболлы является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Израильский премьер будет помогать во внедрении Вашингтоном плана мирного урегулирования в Секторе Газа, но у него есть несколько красных линий, которые касаются роли ХАМАС в анклаве после войны.