Рубио посетил командный центр в Израиле для усиления усилий по реализации мирного плана

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 8810 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 12229 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 14516 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 19729 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 18492 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 34523 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24102 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19448 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27617 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 71733 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
88%
736мм
Популярные новости
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 27011 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo24 октября, 09:56 • 39145 просмотра
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА24 октября, 11:04 • 14522 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 30604 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 29840 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 9628 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 34525 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 29948 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 30714 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 71734 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"14:55 • 8408 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 12122 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 27102 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 50692 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 33990 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление

Рубио посетил командный центр в Израиле для усиления усилий по реализации мирного плана

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио посетил новый командный центр на юге Израиля, выразив осторожный оптимизм относительно мирного соглашения Трампа, которое столкнулось с вызовами из-за кровопролития в Газе и политических интриг. Центр координирует гуманитарные, логистические и безопасные операции в Газе с участием 200 военнослужащих США и международных партнеров.

Рубио посетил командный центр в Израиле для усиления усилий по реализации мирного плана

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил осторожный оптимизм относительно выполнения мирного соглашения президента Дональда Трампа, которое оказалось под давлением из-за кровопролития в Газе и политических интриг в Иерусалиме, во время визита в новый командный центр под руководством США на юге Израиля, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В пятницу Рубио посетил просторный бывший склад, который на прошлой неделе стал центром для 200 военнослужащих США и международных партнеров, работающих над гуманитарными, логистическими и безопасными операциями в Газе. Его визит на это место состоялся всего через три дня после визита вице-президента Дж. Д. Вэнса, поскольку главные помощники Трампа стремятся поддержать соглашение, которое является главным приоритетом внешней политики.

Хотя Рубио сказал, что есть основания для оптимизма, он подчеркнул тяжелую работу, которая предстоит после освобождения заложников и вывода израильских войск в начале этого месяца. Например, соглашение призывает ХАМАС, признанный террористической организацией США и Европейским Союзом, разоружиться и согласиться на альтернативное правительство для сектора Газа, которым он правит почти два десятилетия.

Будут взлеты и падения. Мы не прекратим настаивать, пока не будут выполнены все обязательства, взятые здесь

– добавил госсекретарь.

Перед Трампом стоит серьезный вызов – установить прочный мир в многопоколенном конфликте, где несколько предшественников инвестировали значительный политический капитал в усилия, которые в конечном итоге потерпели неудачу.

Виткофф и зять Трампа прибыли в Израиль для усиления перемирия в Газе после серьезной вспышки конфликта20.10.25, 15:41 • 4012 просмотров

Гражданско-военным координационным центром под руководством США, который Рубио посетил примерно в 20 км (12 милях) от границы с Газой, командует трехзвездный генерал США. Ожидается, что помощь окажут войска из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Катара. Посол Стивен Фейгин, кадровый сотрудник американской внешней службы и посол в Йемене с 2022 года, будет гражданским руководителем центра, сообщил в пятницу Государственный департамент.

Недавно ХАМАС убил двух израильских солдат в засаде в Газе, а Израиль нанес смертельные авиаудары, что вызвало опасения, что соглашение может распасться.

Визит Рубио состоялся после того, как правые соперники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху едва не приняли законопроект об аннексии Западного берега реки Иордан в первом парламентском чтении, что вызвало упрек США и рисковало вызвать гнев арабских стран, что имеет решающее значение для мирного соглашения. Трамп также заявил, что не допустит аннексии Израилем.

Забегая вперед, Рубио сказал, что может быть необходимым создать многонациональные Международные стабилизационные силы, которые должны быть сформированы для обеспечения безопасности в Газе и обучения новых палестинских полицейских сил, одобренных Советом Безопасности ООН. Некоторые страны требуют этого шага для участия, сказал он.

"Хорошая новость заключается в том, что, кажется, никто не хочет возобновлять войну", – сказал Деннис Росс, который был посланником президента Билла Клинтона в регионе, а сейчас является научным сотрудником Вашингтонского института ближневосточной политики. Однако, "вывода войск Израиля или его восстановления в Газе не будет, если не будет разоружения", – сказал он.

Дополнение

Силы обороны Израиля сообщили о ударах по военному комплексу "Хезболлы" и объекту по производству высокоточных ракет в Бекаа и на севере Ливана.

"Хранение оружия, наличие объектов террористической инфраструктуры и проведение военных учений против Государства Израиль террористами Хезболлы является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Израильский премьер будет помогать во внедрении Вашингтоном плана мирного урегулирования в Секторе Газа, но у него есть несколько красных линий, которые касаются роли ХАМАС в анклаве после войны.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Марко Рубио
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Джей Ди Вэнс
благотворительность
Иерусалим
Армия обороны Израиля
Ливан
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Катар
Биньямин Нетаньяху
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа
Йемен