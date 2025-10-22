$41.740.01
07:30
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 16333 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 18778 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 29162 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 41880 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 42005 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34169 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31550 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32617 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 63609 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія не відчуває тиску за затягування війни, а слова про дипломатію нічого не означають: Зеленський про атаку 22 жовтня

Київ • УНН

 • 1714 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічна атака рф свідчить про недостатній тиск на росію. Він закликав до сильного санкційного пакету ЄС, США та G7, а також до скоординованої дипломатії.

росія не відчуває тиску за затягування війни, а слова про дипломатію нічого не означають: Зеленський про атаку 22 жовтня

Атака рф на Україну у ніч на 22 жовтня доводить, що росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Про це заявив Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент України зазначив, що слова російських керівників про дипломатію нічого не означають доти, доки вони не відчувають критичних проблем. На думку Зеленського, це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх партнерів України.

Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь

- заявив Зеленський.

Він також подякував всім, хто захищає Україну і допомагає їй, висловив співчуття постраждалим і загиблим, розповів про наслідки ворожих влучань.

Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру вранці 22 жовтня у Києві та щонайменше 7 областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

Також УНН повідомляв, що через російську атаку 22 жовтня у Києві постраждали 13 людей, зокрема четверо дітей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Вінницька область
Сумська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Запоріжжя
Київ