росія не відчуває тиску за затягування війни, а слова про дипломатію нічого не означають: Зеленський про атаку 22 жовтня

Атака рф на Україну у ніч на 22 жовтня доводить, що росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Про це заявив Володимир Зеленський, передає УНН.

Президент України зазначив, що слова російських керівників про дипломатію нічого не означають доти, доки вони не відчувають критичних проблем. На думку Зеленського, це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх партнерів України.

Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь