росія не відчуває тиску за затягування війни, а слова про дипломатію нічого не означають: Зеленський про атаку 22 жовтня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічна атака рф свідчить про недостатній тиск на росію. Він закликав до сильного санкційного пакету ЄС, США та G7, а також до скоординованої дипломатії.
Атака рф на Україну у ніч на 22 жовтня доводить, що росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Про це заявив Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Президент України зазначив, що слова російських керівників про дипломатію нічого не означають доти, доки вони не відчувають критичних проблем. На думку Зеленського, це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх партнерів України.
Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь
Він також подякував всім, хто захищає Україну і допомагає їй, висловив співчуття постраждалим і загиблим, розповів про наслідки ворожих влучань.
Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області
Нагадаємо
Через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру вранці 22 жовтня у Києві та щонайменше 7 областях запровадили екстрені відключення електроенергії.
Також УНН повідомляв, що через російську атаку 22 жовтня у Києві постраждали 13 людей, зокрема четверо дітей.