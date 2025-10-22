россия не ощущает давления за затягивание войны, а слова о дипломатии ничего не значат: Зеленский об атаке 22 октября
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночная атака рф свидетельствует о недостаточном давлении на россию. Он призвал к сильному санкционному пакету ЕС, США и G7, а также к скоординированной дипломатии.
Атака рф на Украину в ночь на 22 октября доказывает, что россия не испытывает достаточного давления за затягивание войны. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробности
Президент Украины отметил, что слова российских руководителей о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока они не почувствуют критических проблем. По мнению Зеленского, это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и только скоординированной дипломатией всех партнеров Украины.
Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто стремится к миру. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ
Он также поблагодарил всех, кто защищает Украину и помогает ей, выразил соболезнования пострадавшим и погибшим, рассказал о последствиях вражеских попаданий.
Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома. Пожары в Запорожье, попадания в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области
Напомним
Из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру утром 22 октября в Киеве и по меньшей мере 7 областях ввели экстренные отключения электроэнергии.
Также УНН сообщал, что из-за российской атаки 22 октября в Киеве пострадали 13 человек, в том числе четверо детей.