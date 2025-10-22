россия не ощущает давления за затягивание войны, а слова о дипломатии ничего не значат: Зеленский об атаке 22 октября

$41.740.01
48.470.19
ukenru
07:30 • 4280 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 15651 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 18271 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 28680 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 41498 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 41839 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34069 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31528 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32607 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 63246 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.4м/с
75%
750мм
Популярные новости
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона21 октября, 22:19 • 28535 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко21 октября, 22:30 • 25987 просмотра
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА21 октября, 22:43 • 25090 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев21 октября, 22:59 • 29008 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 19350 просмотра
публикации
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 4336 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 19624 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 63259 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 67582 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 66201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николя Саркози
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Одесская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 21357 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 36521 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 46489 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 36940 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 92736 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Золото
BFM TV
МиГ-31

россия не ощущает давления за затягивание войны, а слова о дипломатии ничего не значат: Зеленский об атаке 22 октября

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночная атака рф свидетельствует о недостаточном давлении на россию. Он призвал к сильному санкционному пакету ЕС, США и G7, а также к скоординированной дипломатии.

россия не ощущает давления за затягивание войны, а слова о дипломатии ничего не значат: Зеленский об атаке 22 октября

Атака рф на Украину в ночь на 22 октября доказывает, что россия не испытывает достаточного давления за затягивание войны. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Президент Украины отметил, что слова российских руководителей о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока они не почувствуют критических проблем. По мнению Зеленского, это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и только скоординированной дипломатией всех партнеров Украины.

Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто стремится к миру. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ

- заявил Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто защищает Украину и помогает ей, выразил соболезнования пострадавшим и погибшим, рассказал о последствиях вражеских попаданий.

Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома. Пожары в Запорожье, попадания в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области

- говорится в сообщении.

Напомним

Из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру утром 22 октября в Киеве и по меньшей мере 7 областях ввели экстренные отключения электроэнергии.

Также УНН сообщал, что из-за российской атаки 22 октября в Киеве пострадали 13 человек, в том числе четверо детей.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Винницкая область
Сумская область
Черкасская область
Кировоградская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Запорожье
Киев