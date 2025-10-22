У Києві від удару рф постраждали 13 людей, серед них четверо дітей
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки у столиці постраждали 13 людей, зокрема четверо дітей. Госпіталізовано 4 дорослих та 3 дитини, решті допомогу надають амбулаторно.
Внаслідок удару рф по Києву постраждали 13 людей, серед них четверо дітей, повідомив у середу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
З його слів, госпіталізовано наразі 4 дорослих і 3 дитини. Іншим медики надають допомогу амбулаторно.
