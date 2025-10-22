$41.760.03
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 11669 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
00:40 • 23026 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває
21 жовтня, 21:57 • 36287 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення
21 жовтня, 19:58 • 37992 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 32472 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 30535 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32413 перегляди
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 58678 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
21 жовтня, 12:57 • 24674 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
Кількість постраждалих від удару рф по Києву зросла

Київ • УНН

 • 1832 перегляди

Кількість постраждалих у Києві зросла до ще трьох у двох районах, на додачу до двох, про яких було відомо раніше. У Дарницькому районі зафіксовано загорання на третьому поверсі багатоквартирного будинку, у Печерському районі сталося загорання в 3-поверховому житловому будинку.

Кількість постраждалих від удару рф по Києву зросла

Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки рф зросла, відомо про трьох постраждалих у двох районах, на додачу до двох, про яких було відомо раніше, повідомили у середу голова КМВА Тимур Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів голови КМВА, у Дарницькому районі зафіксовано загорання на третьому поверсі багатоквартирного будинку.

Попередньо за цією адресою двоє постраждалих, серед них дитина. Їм надається медична допомога

- вказав Ткаченко щодо цього району.

У Печерському районі, за його даними, сталося загорання в 3-х поверховому житловому будинку.

Попередньо, постраждала одна людина

- вказав Ткаченко щодо Печерська.

Мер Києва Кличко уточнив, що "у Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів". І що наразі медики госпіталізували одного постраждалого.

У Соломʼянському районі, за даними Ткаченка, пошкоджено гаражний кооператив. Кличко вказав, що "уламки впали на гаражі", вогнеборці і рятувальники прямують на місце.

Внаслідок атаки ворога пошкоджене приміщення одного з медзакладів Дніпровського району. У ньому повилітала частина вікон. Інформація про постраждалих не надходила

- повідомив своєю чергою мер столиці Кличко.

Двоє загиблих і двоє постраждалих у Києві внаслідок атаки рф: показали наслідки22.10.25, 07:36 • 1660 переглядiв

За даними ДСНС на 7:35 було відомо про такі наслідки:

  • Дніпровський район: влучання у 16-поверхівку. Пожежа на 6-му поверсі, врятовано 10 осіб, серед них діти. На жаль, виявлено тіла двох загиблих;
    • Дарницький район: внаслідок влучання БпЛА горіли поверхи з 11 по 16 у 17-поверхівці. Врятовано 15 людей, з них 2 дитини. Також горіла двоповерхова нежитлова будівля - пожежу локалізовано;
      • Деснянський район: пошкоджено фасад 10-поверхівки, горів автомобіль і газова труба. Врятовано 20 осіб;
        • Печерський район: влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку. Загоряння ліквідовано до прибуття рятувальників.

          Юлія Шрамко

