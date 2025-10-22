Кількість постраждалих від удару рф по Києву зросла
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Києві зросла до ще трьох у двох районах, на додачу до двох, про яких було відомо раніше. У Дарницькому районі зафіксовано загорання на третьому поверсі багатоквартирного будинку, у Печерському районі сталося загорання в 3-поверховому житловому будинку.
Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки рф зросла, відомо про трьох постраждалих у двох районах, на додачу до двох, про яких було відомо раніше, повідомили у середу голова КМВА Тимур Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зі слів голови КМВА, у Дарницькому районі зафіксовано загорання на третьому поверсі багатоквартирного будинку.
Попередньо за цією адресою двоє постраждалих, серед них дитина. Їм надається медична допомога
У Печерському районі, за його даними, сталося загорання в 3-х поверховому житловому будинку.
Попередньо, постраждала одна людина
Мер Києва Кличко уточнив, що "у Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів". І що наразі медики госпіталізували одного постраждалого.
У Соломʼянському районі, за даними Ткаченка, пошкоджено гаражний кооператив. Кличко вказав, що "уламки впали на гаражі", вогнеборці і рятувальники прямують на місце.
Внаслідок атаки ворога пошкоджене приміщення одного з медзакладів Дніпровського району. У ньому повилітала частина вікон. Інформація про постраждалих не надходила
За даними ДСНС на 7:35 було відомо про такі наслідки:
- Дніпровський район: влучання у 16-поверхівку. Пожежа на 6-му поверсі, врятовано 10 осіб, серед них діти. На жаль, виявлено тіла двох загиблих;
- Дарницький район: внаслідок влучання БпЛА горіли поверхи з 11 по 16 у 17-поверхівці. Врятовано 15 людей, з них 2 дитини. Також горіла двоповерхова нежитлова будівля - пожежу локалізовано;
- Деснянський район: пошкоджено фасад 10-поверхівки, горів автомобіль і газова труба. Врятовано 20 осіб;
- Печерський район: влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку. Загоряння ліквідовано до прибуття рятувальників.