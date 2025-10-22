Кількість постраждалих від удару рф по Києву зросла

Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки рф зросла, відомо про трьох постраждалих у двох районах, на додачу до двох, про яких було відомо раніше, повідомили у середу голова КМВА Тимур Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів голови КМВА, у Дарницькому районі зафіксовано загорання на третьому поверсі багатоквартирного будинку.

Попередньо за цією адресою двоє постраждалих, серед них дитина. Їм надається медична допомога - вказав Ткаченко щодо цього району.

У Печерському районі, за його даними, сталося загорання в 3-х поверховому житловому будинку.

Попередньо, постраждала одна людина - вказав Ткаченко щодо Печерська.

Мер Києва Кличко уточнив, що "у Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів". І що наразі медики госпіталізували одного постраждалого.

У Соломʼянському районі, за даними Ткаченка, пошкоджено гаражний кооператив. Кличко вказав, що "уламки впали на гаражі", вогнеборці і рятувальники прямують на місце.

Внаслідок атаки ворога пошкоджене приміщення одного з медзакладів Дніпровського району. У ньому повилітала частина вікон. Інформація про постраждалих не надходила - повідомив своєю чергою мер столиці Кличко.

За даними ДСНС на 7:35 було відомо про такі наслідки: