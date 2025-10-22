Число пострадавших от удара рф по Киеву возросло
Киев • УНН
Число пострадавших в Киеве возросло до еще трех в двух районах, в дополнение к двум, о которых было известно ранее. В Дарницком районе зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома, в Печерском районе произошло возгорание в 3-этажном жилом доме.
Число пострадавших в Киеве в результате атаки рф возросло, известно о трех пострадавших в двух районах, в дополнение к двум, о которых было известно ранее, сообщили в среду глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам главы КГВА, в Дарницком районе зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома.
Предварительно по этому адресу двое пострадавших, среди них ребенок. Им оказывается медицинская помощь
В Печерском районе, по его данным, произошло возгорание в 3-х этажном жилом доме.
Предварительно, пострадал один человек
Мэр Киева Кличко уточнил, что "в Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение 3 и 2 этажей". И что сейчас медики госпитализировали одного пострадавшего.
В Соломенском районе, по данным Ткаченко, поврежден гаражный кооператив. Кличко указал, что "обломки упали на гаражи", пожарные и спасатели направляются на место.
В результате атаки врага повреждено помещение одного из медучреждений Днепровского района. В нем вылетела часть окон. Информация о пострадавших не поступала
Двое погибших и двое пострадавших в Киеве в результате атаки рф: показали последствия22.10.25, 07:36 • 1588 просмотров
По данным ГСЧС на 7:35 было известно о следующих последствиях:
- Днепровский район: попадание в 16-этажку. Пожар на 6-м этаже, спасены 10 человек, среди них дети. К сожалению, обнаружены тела двух погибших;
- Дарницкий район: в результате попадания БПЛА горели этажи с 11 по 16 в 17-этажке. Спасены 15 человек, из них 2 ребенка. Также горело двухэтажное нежилое здание - пожар локализован;
- Деснянский район: поврежден фасад 10-этажки, горел автомобиль и газовая труба. Спасены 20 человек;
- Печерский район: попадание в верхние этажи 25-этажного дома. Возгорание ликвидировано до прибытия спасателей.