Число пострадавших от удара рф по Киеву возросло

Число пострадавших в Киеве возросло до еще трех в двух районах, в дополнение к двум, о которых было известно ранее. В Дарницком районе зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома, в Печерском районе произошло возгорание в 3-этажном жилом доме.