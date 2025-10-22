$41.760.03
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 11670 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
00:40 • 23027 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 36288 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 37992 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 32473 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 30535 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32413 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 58680 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24674 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
В Киеве от удара РФ пострадали 13 человек, среди них четверо детей

Киев • УНН

 • 166 просмотра

В результате ночной атаки в столице пострадали 13 человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы 4 взрослых и 3 ребенка, остальным помощь оказывают амбулаторно.

В Киеве от удара РФ пострадали 13 человек, среди них четверо детей

В результате удара РФ по Киеву пострадали 13 человек, среди них четверо детей, сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

В результате ночной атаки врага в столице пострадали 13 человек. Из них четверо детей

- сообщил Кличко.

По его словам, госпитализированы сейчас 4 взрослых и 3 ребенка. Остальным медики оказывают помощь амбулаторно.

Число пострадавших от удара рф по Киеву возросло22.10.25, 08:01 • 1828 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Виталий Кличко