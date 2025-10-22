В Киеве от удара РФ пострадали 13 человек, среди них четверо детей
Киев • УНН
В результате ночной атаки в столице пострадали 13 человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы 4 взрослых и 3 ребенка, остальным помощь оказывают амбулаторно.
В результате удара РФ по Киеву пострадали 13 человек, среди них четверо детей, сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
В результате ночной атаки врага в столице пострадали 13 человек. Из них четверо детей
По его словам, госпитализированы сейчас 4 взрослых и 3 ребенка. Остальным медики оказывают помощь амбулаторно.
