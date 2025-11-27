$42.300.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін відчуває запах крові у повітрі і для нього це вигідний тактичний момент: очільник МЗС Естонії про відсутність ознак миру в Україні

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив про відсутність ознак швидкого миру в Україні. Він зазначив, що путін використовує тактичний момент для посилення тиску на фронті та цивільних, скептично поставившись до мирної угоди під керівництвом США.

путін відчуває запах крові у повітрі і для нього це вигідний тактичний момент: очільник МЗС Естонії про відсутність ознак миру в Україні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що ознак швидкого миру в Україні немає. Він зазначив, що путін "відчуває запах крові у повітрі" і використовує цей момент для посилення тиску на фронті та на цивільних. До мирної угоди, яка готується під керівництвом США, він поставився скептично. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

"Я зараз щодня спілкуюся зі своїм колегою Андрієм Сибігою та багатьма іншими. Мені здається, що путін відчуває запах крові у повітрі, і для нього це дуже вигідний тактичний момент. Він чинить максимальний тиск — на фронті, на цивільних, завдаючи ударів по інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Жодних ознак миру поки не видно", — сказав Цахкна.

Водночас, за його словами, президент Трамп, навпаки, прагне нав’язати Україні мирну угоду.

"І цей процес неймовірно публічний: різноманітні витоки, дзвінки, пропозиції та зустрічні пропозиції. Такий потік інформації — велика рідкість. І друге: сучасна зовнішня політика точно не для слабкодухих. Ми повинні зберігати абсолютне спокій і продовжувати відстоювати свої позиції", — зазначив міністр.

За словами міністра, Європа залишається єдиною, і у західних та південних країнах добре розуміють: Росія все ще становить загрозу, і поганий мир із нею серйозно підірве безпеку Європи.

Українська команда у контакті з американською: Сибіга анонсував новий раунд переговорів27.11.25, 12:40 • 532 перегляди

Цахкна висловив сподівання, що найближчим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представить пропозицію щодо використання заморожених російських активів.

"путін найбільше боїться цього, тому що це загрожує йому не лише втратою активів, а й тим, що Україна отримає 140–160 мільярдів євро реальних коштів, яких вистачить надовго для закупівлі зброї та підтримки економіки", — сказав він.

Цахкна додав, що, незважаючи на широкий потік інформації про мирну угоду, він не знає її останніх деталей.

"Ми знаємо, що питання, що стосуються НАТО та Європейського Союзу, винесені окремо — за ними переговори проводитимуть не Путін, а НАТО та ЄС. Усі інші складні теми — конституційні принципи України, території, чисельність військ, питання суверенітету, вибори — залишаються відкритими", — сказав він.

Естонія виділяє Україні 3,5 млн євро на придбання систем Starlink у рамках ІТ-коаліції15.11.25, 12:48 • 4479 переглядiв

За його словами, навіть якщо США, Україна та Європа досягнуть якогось плану, його суть повинна полягати в тому, що путін змінить свої цілі.

"Але поки він не демонструє готовності до цього і не коментує сам план. Тому я вважаю, що ми ще далекі від миру", — підкреслив міністр.

На завершення Цахкна зазначив, що реальний мирний план складається всього з двох пунктів: тиск на росію та підтримка України.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що поступки росії щодо кордонів загрожують безпеці Литви та Європи. Він назвав три ключові важелі підтримки України: використання заморожених активів рф, прискорене членство України в ЄС та створення Спеціального трибуналу.

Естонія закликає до нових санкцій проти росії, щоб зупинити війну в Україні18.11.25, 06:40 • 3893 перегляди

Ольга Розгон

