путін відчуває запах крові у повітрі і для нього це вигідний тактичний момент: очільник МЗС Естонії про відсутність ознак миру в Україні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що ознак швидкого миру в Україні немає. Він зазначив, що путін "відчуває запах крові у повітрі" і використовує цей момент для посилення тиску на фронті та на цивільних. До мирної угоди, яка готується під керівництвом США, він поставився скептично. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

"Я зараз щодня спілкуюся зі своїм колегою Андрієм Сибігою та багатьма іншими. Мені здається, що путін відчуває запах крові у повітрі, і для нього це дуже вигідний тактичний момент. Він чинить максимальний тиск — на фронті, на цивільних, завдаючи ударів по інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Жодних ознак миру поки не видно", — сказав Цахкна.

Водночас, за його словами, президент Трамп, навпаки, прагне нав’язати Україні мирну угоду.

"І цей процес неймовірно публічний: різноманітні витоки, дзвінки, пропозиції та зустрічні пропозиції. Такий потік інформації — велика рідкість. І друге: сучасна зовнішня політика точно не для слабкодухих. Ми повинні зберігати абсолютне спокій і продовжувати відстоювати свої позиції", — зазначив міністр.

За словами міністра, Європа залишається єдиною, і у західних та південних країнах добре розуміють: Росія все ще становить загрозу, і поганий мир із нею серйозно підірве безпеку Європи.

Цахкна висловив сподівання, що найближчим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представить пропозицію щодо використання заморожених російських активів.

"путін найбільше боїться цього, тому що це загрожує йому не лише втратою активів, а й тим, що Україна отримає 140–160 мільярдів євро реальних коштів, яких вистачить надовго для закупівлі зброї та підтримки економіки", — сказав він.

Цахкна додав, що, незважаючи на широкий потік інформації про мирну угоду, він не знає її останніх деталей.

"Ми знаємо, що питання, що стосуються НАТО та Європейського Союзу, винесені окремо — за ними переговори проводитимуть не Путін, а НАТО та ЄС. Усі інші складні теми — конституційні принципи України, території, чисельність військ, питання суверенітету, вибори — залишаються відкритими", — сказав він.

За його словами, навіть якщо США, Україна та Європа досягнуть якогось плану, його суть повинна полягати в тому, що путін змінить свої цілі.

"Але поки він не демонструє готовності до цього і не коментує сам план. Тому я вважаю, що ми ще далекі від миру", — підкреслив міністр.

На завершення Цахкна зазначив, що реальний мирний план складається всього з двох пунктів: тиск на росію та підтримка України.

Нагадаємо

