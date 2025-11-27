Українська команда у контакті з американською: Сибіга анонсував новий раунд переговорів
Київ • УНН
Україна підтримує постійний контакт зі США та готується до нового раунду переговорів щодо мирного врегулювання війни з Росією. Метою є визначення конкретних кроків для наближення справедливого миру.
Українська сторона залишається у контакті з американською і готується до нового раунду переговорів щодо мирного врегулювання війни росії проти України. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час брифінгу у четвер, передає УНН.
Деталі
Мета цих обговорень - визначення конкретних кроків для наближення мирного врегулювання.
Веде роботу українська переговорна команда, вона перебуває в контакті з американською командою. Найближчим часом, напевно, слід очікувати майбутніх чи чергових контактів для обговорення конкретних кроків, яким чином наблизити справедливий мир для України
Міністр зазначив, що зусилля американського президента спрямовані на закінчення війни росії проти України.
Доповнення
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США, за повідомленнями скоротили до 19 пунктів. Трамп називав цифру у 22 пункти.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Американська преса 25 листопада повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди.
Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.