Украинская команда в контакте с американской: Сибига анонсировал новый раунд переговоров
Киев • УНН
Украина поддерживает постоянный контакт с США и готовится к новому раунду переговоров по мирному урегулированию войны с Россией. Целью является определение конкретных шагов для приближения справедливого мира.
Украинская сторона остается в контакте с американской и готовится к новому раунду переговоров по мирному урегулированию войны России против Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время брифинга в четверг, передает УНН.
Детали
Цель этих обсуждений - определение конкретных шагов для приближения мирного урегулирования.
Ведет работу украинская переговорная команда, она находится в контакте с американской командой. В ближайшее время, наверное, следует ожидать будущих или очередных контактов для обсуждения конкретных шагов, каким образом приблизить справедливый мир для Украины
Министр отметил, что усилия американского президента направлены на окончание войны России против Украины.
Дополнение
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США, по сообщениям, сократили до 19 пунктов. Трамп называл цифру в 22 пункта.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.
Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.