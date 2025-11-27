$42.300.10
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 13416 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 11175 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 32740 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 33762 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 67401 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
26 ноября, 15:41 • 33702 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31474 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
26 ноября, 15:02 • 21753 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
26 ноября, 14:47 • 13409 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
Украинская команда в контакте с американской: Сибига анонсировал новый раунд переговоров

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Украина поддерживает постоянный контакт с США и готовится к новому раунду переговоров по мирному урегулированию войны с Россией. Целью является определение конкретных шагов для приближения справедливого мира.

Украинская команда в контакте с американской: Сибига анонсировал новый раунд переговоров

Украинская сторона остается в контакте с американской и готовится к новому раунду переговоров по мирному урегулированию войны России против Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время брифинга в четверг, передает УНН.

Детали

Цель этих обсуждений - определение конкретных шагов для приближения мирного урегулирования.

Ведет работу украинская переговорная команда, она находится в контакте с американской командой. В ближайшее время, наверное, следует ожидать будущих или очередных контактов для обсуждения конкретных шагов, каким образом приблизить справедливый мир для Украины

- сказал Сибига.

Министр отметил, что усилия американского президента направлены на окончание войны России против Украины.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США, по сообщениям, сократили до 19 пунктов. Трамп называл цифру в 22 пункта.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Алла Киосак

