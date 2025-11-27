путин чувствует запах крови в воздухе, и для него это выгодный тактический момент: глава МИД Эстонии об отсутствии признаков мира в Украине

$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 5262 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 15208 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 12130 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 33644 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 34613 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 68629 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 34063 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31578 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21832 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 13474 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.2м/с
91%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian27 ноября, 01:14 • 21250 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС27 ноября, 02:18 • 21438 просмотра
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo27 ноября, 02:50 • 14589 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 21603 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 7448 просмотра
публикации
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 5796 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 15201 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 33843 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 68624 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 38166 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Женева
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 6196 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 40956 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 74984 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 91119 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 90830 просмотра
Актуальное
Техника
Нью-Йорк Таймс
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

путин чувствует запах крови в воздухе, и для него это выгодный тактический момент: глава МИД Эстонии об отсутствии признаков мира в Украине

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил об отсутствии признаков скорого мира в Украине. Он отметил, что путин использует тактический момент для усиления давления на фронте и гражданских, скептически отнесясь к мирному соглашению под руководством США.

путин чувствует запах крови в воздухе, и для него это выгодный тактический момент: глава МИД Эстонии об отсутствии признаков мира в Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что признаков скорого мира в Украине нет. Он отметил, что путин "чувствует запах крови в воздухе" и использует этот момент для усиления давления на фронте и на гражданских. К мирному соглашению, которое готовится под руководством США, он отнесся скептически. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Подробности

"Я сейчас ежедневно общаюсь со своим коллегой Андреем Сибигой и многими другими. Мне кажется, что путин чувствует запах крови в воздухе, и для него это очень выгодный тактический момент. Он оказывает максимальное давление — на фронте, на гражданских, нанося удары по инфраструктуре и энергетическим объектам. Никаких признаков мира пока не видно", — сказал Цахкна.

В то же время, по его словам, президент Трамп, наоборот, стремится навязать Украине мирное соглашение.

"И этот процесс невероятно публичен: разнообразные утечки, звонки, предложения и встречные предложения. Такой поток информации — большая редкость. И второе: современная внешняя политика точно не для слабонервных. Мы должны сохранять абсолютное спокойствие и продолжать отстаивать свои позиции", — отметил министр.

По словам министра, Европа остается единой, и в западных и южных странах хорошо понимают: Россия все еще представляет угрозу, и плохой мир с ней серьезно подорвет безопасность Европы.

Украинская команда в контакте с американской: Сибига анонсировал новый раунд переговоров27.11.25, 12:40 • 562 просмотра

Цахкна выразил надежду, что в ближайшее время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит предложение по использованию замороженных российских активов.

"путин больше всего боится этого, потому что это грозит ему не только потерей активов, но и тем, что Украина получит 140–160 миллиардов евро реальных средств, которых хватит надолго для закупки оружия и поддержки экономики", — сказал он.

Цахкна добавил, что, несмотря на широкий поток информации о мирном соглашении, он не знает его последних деталей.

"Мы знаем, что вопросы, касающиеся НАТО и Европейского Союза, вынесены отдельно — по ним переговоры будут проводить не путин, а НАТО и ЕС. Все остальные сложные темы — конституционные принципы Украины, территории, численность войск, вопросы суверенитета, выборы — остаются открытыми", — сказал он.

Эстония выделяет Украине 3,5 млн евро на приобретение систем Starlink в рамках ИТ-коалиции15.11.25, 12:48 • 4479 просмотров

По его словам, даже если США, Украина и Европа достигнут какого-то плана, его суть должна заключаться в том, что Путин изменит свои цели.

"Но пока он не демонстрирует готовности к этому и не комментирует сам план. Поэтому я считаю, что мы еще далеки от мира", — подчеркнул министр.

В завершение Цахкна отметил, что реальный мирный план состоит всего из двух пунктов: давление на россию и поддержка Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что уступки россии по границам угрожают безопасности Литвы и Европы. Он назвал три ключевых рычага поддержки Украины: использование замороженных активов рф, ускоренное членство Украины в ЕС и создание Специального трибунала.

Эстония призывает к новым санкциям против России, чтобы остановить войну в Украине18.11.25, 06:40 • 3893 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Бельгия
Европа
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Эстония
Украина