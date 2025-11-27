путин чувствует запах крови в воздухе, и для него это выгодный тактический момент: глава МИД Эстонии об отсутствии признаков мира в Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что признаков скорого мира в Украине нет. Он отметил, что путин "чувствует запах крови в воздухе" и использует этот момент для усиления давления на фронте и на гражданских. К мирному соглашению, которое готовится под руководством США, он отнесся скептически. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

"Я сейчас ежедневно общаюсь со своим коллегой Андреем Сибигой и многими другими. Мне кажется, что путин чувствует запах крови в воздухе, и для него это очень выгодный тактический момент. Он оказывает максимальное давление — на фронте, на гражданских, нанося удары по инфраструктуре и энергетическим объектам. Никаких признаков мира пока не видно", — сказал Цахкна.

В то же время, по его словам, президент Трамп, наоборот, стремится навязать Украине мирное соглашение.

"И этот процесс невероятно публичен: разнообразные утечки, звонки, предложения и встречные предложения. Такой поток информации — большая редкость. И второе: современная внешняя политика точно не для слабонервных. Мы должны сохранять абсолютное спокойствие и продолжать отстаивать свои позиции", — отметил министр.

По словам министра, Европа остается единой, и в западных и южных странах хорошо понимают: Россия все еще представляет угрозу, и плохой мир с ней серьезно подорвет безопасность Европы.

Цахкна выразил надежду, что в ближайшее время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит предложение по использованию замороженных российских активов.

"путин больше всего боится этого, потому что это грозит ему не только потерей активов, но и тем, что Украина получит 140–160 миллиардов евро реальных средств, которых хватит надолго для закупки оружия и поддержки экономики", — сказал он.

Цахкна добавил, что, несмотря на широкий поток информации о мирном соглашении, он не знает его последних деталей.

"Мы знаем, что вопросы, касающиеся НАТО и Европейского Союза, вынесены отдельно — по ним переговоры будут проводить не путин, а НАТО и ЕС. Все остальные сложные темы — конституционные принципы Украины, территории, численность войск, вопросы суверенитета, выборы — остаются открытыми", — сказал он.

По его словам, даже если США, Украина и Европа достигнут какого-то плана, его суть должна заключаться в том, что Путин изменит свои цели.

"Но пока он не демонстрирует готовности к этому и не комментирует сам план. Поэтому я считаю, что мы еще далеки от мира", — подчеркнул министр.

В завершение Цахкна отметил, что реальный мирный план состоит всего из двух пунктов: давление на россию и поддержка Украины.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что уступки россии по границам угрожают безопасности Литвы и Европы. Он назвал три ключевых рычага поддержки Украины: использование замороженных активов рф, ускоренное членство Украины в ЕС и создание Специального трибунала.

