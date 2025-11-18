$42.040.02
Эстония призывает к новым санкциям против России, чтобы остановить войну в Украине

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что только новые санкции могут остановить войну России против Украины. Москва финансирует свою военную экономику за счет экспорта энергоносителей и закупки технологий через третьи страны.

Эстония призывает к новым санкциям против России, чтобы остановить войну в Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что только новые санкции могут остановить войну России против Украины, поскольку Москва финансирует свою военную экономику за счет экспорта энергоносителей и закупки технологий через третьи страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание La Repubblica.

Детали

По словам эстонского чиновника, только введение новых санкций может сдержать военную агрессию России против Украины.

Маргус Цахкна отметил, что Москва продолжает свои атаки, потому что имеет ресурсы для финансирования военной экономики, в основном благодаря доходам от экспорта энергоносителей, а также через приобретение компонентов и технологий через третьи страны.

Чтобы прекратить агрессию, международное сообщество, включая Европейский Союз и Соединенные Штаты, должно продолжать давление и вводить дальнейшие санкции

- сказал Маргус Цахкна в Вашингтоне, где он находится с официальным визитом.

Он выразил уверенность, что последние два пакета санкций, введенные Европейским Союзом против Москвы, были значительными.

Однако наша цель - как можно скорее ввести 20-й пакет, который сделает цену войны для России еще большей

- подчеркнул Цахкна.

Он добавил, что санкции должны сопровождаться неограниченным использованием замороженных российских активов.

Напомним

Конгресс США начал работу над двухпартийным законопроектом о санкциях против России. Он предоставит президенту Трампу право вводить вторичные санкции и пошлины против стран, покупающих российскую нефть и газ.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что поддержит законопроект о введении санкций против России, если ему оставят право окончательно определять, применять ли такие ограничения.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
