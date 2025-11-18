Естонія закликає до нових санкцій проти росії, щоб зупинити війну в Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що лише нові санкції можуть зупинити війну росії проти України, оскільки москва фінансує свою військову економіку за рахунок експорту енергоносіїв і закупівлі технологій через треті країни. Про це інформує УНН з посиланням на видання La Repubblica.
Деталі
За словами естонського урядовця, лише введення нових санкцій може стримати військову агресію росії проти України.
Маргус Цахкна зазначив, що москва продовжує свої атаки, бо має ресурси для фінансування військової економіки, здебільшого завдяки доходам від експорту енергоносіїв, а також через придбання компонентів і технологій через треті країни.
Щоб припинити агресію, міжнародна спільнота, включаючи Європейський Союз та Сполучені Штати, має продовжувати тиск та запроваджувати подальші санкції
Він висловив упевненість, що останні два пакети санкцій, запроваджені Європейським Союзом проти Москви, були значними.
Однак наша мета - якомога швидше запровадити 20-й пакет, який зробить ціну війни для росії ще більшою
Він додав, що санкції мають супроводжуватися необмеженим використанням заморожених російських активів.
Нагадаємо
Конгрес США розпочав роботу над двопартійним законопроєктом про санкції проти росії. Він надасть президенту Трампу право запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, що купують російську нафту та газ.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що підтримає законопроєкт про запровадження санкцій проти росії, якщо йому залишать право остаточно визначати, чи застосовувати такі обмеження.
