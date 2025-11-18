$42.040.02
17 листопада, 16:21
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Естонія закликає до нових санкцій проти росії, щоб зупинити війну в Україні

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що лише нові санкції можуть зупинити війну росії проти України. москва фінансує свою військову економіку за рахунок експорту енергоносіїв та закупівлі технологій через треті країни.

Естонія закликає до нових санкцій проти росії, щоб зупинити війну в Україні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що лише нові санкції можуть зупинити війну росії проти України, оскільки москва фінансує свою військову економіку за рахунок експорту енергоносіїв і закупівлі технологій через треті країни. Про це інформує УНН з посиланням на видання La Repubblica.  

Деталі

За словами естонського урядовця, лише введення нових санкцій може стримати військову агресію росії проти України.

Маргус Цахкна зазначив, що москва продовжує свої атаки, бо має ресурси для фінансування військової економіки, здебільшого завдяки доходам від експорту енергоносіїв, а також через придбання компонентів і технологій через треті країни.

Щоб припинити агресію, міжнародна спільнота, включаючи Європейський Союз та Сполучені Штати, має продовжувати тиск та запроваджувати подальші санкції

- сказав Маргус Цахкна у Вашингтоні, де він перебуває з офіційним візитом.

Він висловив упевненість, що останні два пакети санкцій, запроваджені Європейським Союзом проти Москви, були значними.

Однак наша мета - якомога швидше запровадити 20-й пакет, який зробить ціну війни для росії ще більшою

- наголосив Цахкна.

Він додав, що санкції мають супроводжуватися необмеженим використанням заморожених російських активів.

Нагадаємо

Конгрес США розпочав роботу над двопартійним законопроєктом про санкції проти росії. Він надасть президенту Трампу право запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, що купують російську нафту та газ.  

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що підтримає законопроєкт про запровадження санкцій проти росії, якщо йому залишать право остаточно визначати, чи застосовувати такі обмеження. 

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
