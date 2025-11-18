Естонія закликає до нових санкцій проти росії, щоб зупинити війну в Україні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що лише нові санкції можуть зупинити війну росії проти України, оскільки москва фінансує свою військову економіку за рахунок експорту енергоносіїв і закупівлі технологій через треті країни. Про це інформує УНН з посиланням на видання La Repubblica.

За словами естонського урядовця, лише введення нових санкцій може стримати військову агресію росії проти України.

Маргус Цахкна зазначив, що москва продовжує свої атаки, бо має ресурси для фінансування військової економіки, здебільшого завдяки доходам від експорту енергоносіїв, а також через придбання компонентів і технологій через треті країни.

- сказав Маргус Цахкна у Вашингтоні, де він перебуває з офіційним візитом.

Щоб припинити агресію, міжнародна спільнота, включаючи Європейський Союз та Сполучені Штати, має продовжувати тиск та запроваджувати подальші санкції

Він висловив упевненість, що останні два пакети санкцій, запроваджені Європейським Союзом проти Москви, були значними.

Однак наша мета - якомога швидше запровадити 20-й пакет, який зробить ціну війни для росії ще більшою