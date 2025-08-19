Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну

Очільник російського мзс сергій лавров заявив, що кремль "ніколи не ставив за мету окупувати території України". Про це він заявив в коментарі російським "медіа", передає УНН.

Деталі

Як заявив лавров, росія "ніколи не ставила за мету просто захопити території - чи то Крим, Донбас, Новоросія - а прагнула захистити росіян".

Історична довідка

Назва "Новоросія" у російській імперії використовувалась щодо південно - східних областей сучасної України: Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, частини Харківської, Миколаївської, Одеської і Херсонської, а також Криму. Деякі дослідники відносять до "Новоросії" ще й Кубань. Тобто, йдеться про Північне Причорномор’я і Приазов'я.

Вперше цей термін зустрічається у 1764 році, як "Новоросійська губернія". До того це були території Османської імперії (включно з Кримським ханством) та Війська Запорозького Низового.

Запорозька Січ була знищена російськими військами за наказом імператриці Катерини II у 1775 році. Кримське ханство було приєднане до російської імперії в 1783 році.

За радянських часів термін "Новоросія" поступово витіснявся з вживання – йому на зміну прийшов термін "Південна Україна". Але наприкінці 1980-х років у російськомовній літературі поступово відновлюється використання цього терміна. Його активно вживають прихильники російського націоналізму.

У 2014 році цей термін публічно використав і російський диктатор володимир путін з метою виправдати свою агресію щодо України, включаючи анексію Криму. Він заявив, що "згідно царської термінології, це Новоросія: Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв і Одеса не були частиною України".

Додатково

російський міністр у дещо іншому вигляді озвучив фразу диктатора володимира путіна, яка пролунала 24 лютого 2022 року, коли розпочалось відкрите російське вторгнення в Україну. Тоді путін заявив, що "в плани рф не входить окупація українських територій", а кремль нібито "нікому і нічого не збирається доводити силою".

Однак слова російського керівництва не мають нічого спільного з реальністю, адже у вересні того ж 2022 року кремль оголосив про анексію чотирьох областей України - Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської.

На той момент також була окупована частина Харківщини. Там загарбники також заявляли, що "росія тут назавжди".

А в червні 2025 року виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, путін сказав, що "там, де ступає нога російського солдата, це наше". До того він заявив, що Азовське море "стало внутрішнім російським морем".

Ці заяви свідчать лише про одне: керівництво російської федерації на чолі з путіним бреше, що не збирається захоплювати Україну.

Окупанти "вирощують" ручних пропагандистів з української молоді на ТОТ Херсонщини - ЦНС