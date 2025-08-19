Окупанти "вирощують" ручних пропагандистів з української молоді на ТОТ Херсонщини - ЦНС

$41.340.11
48.310.13
ukenru
05:19 • 278 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 21150 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 42593 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 28580 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 24579 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 34112 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 82487 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 49755 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 80369 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48176 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Популярнi новини
Шок для пропаганди рф: "капітуляції" України не сталося і не станеться - ЦПД18 серпня, 19:38 • 7666 перегляди
Трамп призупинив переговори з європейськими лідерами заради дзвінка путіну - BILD18 серпня, 20:45 • 10011 перегляди
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім18 серпня, 21:48 • 15681 перегляди
І нехай весь світ зачекає: Трамп зателефонував путіну під час переговорів у Білому домі - Axios18 серпня, 21:50 • 4430 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times18 серпня, 22:11 • 23915 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 82454 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 80348 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 120588 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 137611 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 136034 перегляди
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 16854 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 77050 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 68449 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 101058 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 86494 перегляди
Окупанти "вирощують" ручних пропагандистів з української молоді на ТОТ Херсонщини - ЦНС

Київ • УНН

 • 596 перегляди

На окупованій Херсонщині росіяни запускають онлайн-школу "нових медіа" для дітей та студентів. Метою є навчити їх створювати вигідний кремлю контент та нав'язати "цінності нової країни".

Окупанти "вирощують" ручних пропагандистів з української молоді на ТОТ Херсонщини - ЦНС

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни запускають онлайн-школу "нових медіа" - проєкт "молодежь двух морєй" під контролем кремлівської "росмолодьожі". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що метою є навчити дітей і студентів створювати вигідний кремлю контент.

Обіцяють "стажування" в краснодарському краї - регіоні, що давно постачає кадри для окупаційної влади

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що крім школи, плануються два "медіафоруми" для 250 учасників.

"Там нав’язуватимуть "цінності нової країни", викорінюючи українську ідентичність", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, кремлівське "міністерство просвєщєнія" розіслало вчителям на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) "рекомендації", як правильно стежити за поведінкою дітей, яких вважають "мігрантами" - тобто тих, хто не має російського паспорта.

Окупанти залучають українських дітей до пропаганди "дня Хрещення Русі" - ЦНС27.07.25, 09:03 • 3234 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Херсонська область
Україна