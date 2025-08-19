Окупанти "вирощують" ручних пропагандистів з української молоді на ТОТ Херсонщини - ЦНС
Київ • УНН
На окупованій Херсонщині росіяни запускають онлайн-школу "нових медіа" для дітей та студентів. Метою є навчити їх створювати вигідний кремлю контент та нав'язати "цінності нової країни".
На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни запускають онлайн-школу "нових медіа" - проєкт "молодежь двух морєй" під контролем кремлівської "росмолодьожі". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що метою є навчити дітей і студентів створювати вигідний кремлю контент.
Обіцяють "стажування" в краснодарському краї - регіоні, що давно постачає кадри для окупаційної влади
Вказується, що крім школи, плануються два "медіафоруми" для 250 учасників.
"Там нав’язуватимуть "цінності нової країни", викорінюючи українську ідентичність", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, кремлівське "міністерство просвєщєнія" розіслало вчителям на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) "рекомендації", як правильно стежити за поведінкою дітей, яких вважають "мігрантами" - тобто тих, хто не має російського паспорта.
