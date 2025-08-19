$41.340.11
18 августа, 19:57 • 20547 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 41250 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 27861 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 23896 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 33575 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 81661 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 49536 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 79727 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48146 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 135511 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Оккупанты "выращивают" ручных пропагандистов из украинской молодежи на ВОТ Херсонщины - ЦНС

Киев • УНН

 • 246 просмотра

На оккупированной Херсонщине россияне запускают онлайн-школу "новых медиа" для детей и студентов. Целью является научить их создавать выгодный кремлю контент и навязать "ценности новой страны".

Оккупанты "выращивают" ручных пропагандистов из украинской молодежи на ВОТ Херсонщины - ЦНС

На временно оккупированной Херсонщине россияне запускают онлайн-школу "новых медиа" - проект "Молодежь двух морей" под контролем кремлевской "Росмолодежи". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что целью является научить детей и студентов создавать выгодный Кремлю контент.

Обещают "стажировку" в Краснодарском крае - регионе, который давно поставляет кадры для оккупационных властей

- говорится в сообщении.

Указывается, что кроме школы, планируются два "медиафорума" для 250 участников.

"Там будут навязывать "ценности новой страны", искореняя украинскую идентичность", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

По информации ЦНС, кремлевское "министерство просвещения" разослало учителям на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) "рекомендации", как правильно следить за поведением детей, которых считают "мигрантами" - то есть тех, кто не имеет российского паспорта.

Оккупанты привлекают украинских детей к пропаганде "дня Крещения Руси" - ЦНС27.07.25, 09:03 • 3234 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Херсонская область
Украина