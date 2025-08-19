Оккупанты "выращивают" ручных пропагандистов из украинской молодежи на ВОТ Херсонщины - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированной Херсонщине россияне запускают онлайн-школу "новых медиа" для детей и студентов. Целью является научить их создавать выгодный кремлю контент и навязать "ценности новой страны".
На временно оккупированной Херсонщине россияне запускают онлайн-школу "новых медиа" - проект "Молодежь двух морей" под контролем кремлевской "Росмолодежи". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что целью является научить детей и студентов создавать выгодный Кремлю контент.
Обещают "стажировку" в Краснодарском крае - регионе, который давно поставляет кадры для оккупационных властей
Указывается, что кроме школы, планируются два "медиафорума" для 250 участников.
"Там будут навязывать "ценности новой страны", искореняя украинскую идентичность", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
По информации ЦНС, кремлевское "министерство просвещения" разослало учителям на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) "рекомендации", как правильно следить за поведением детей, которых считают "мигрантами" - то есть тех, кто не имеет российского паспорта.
