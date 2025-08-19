Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину

Глава российского мид сергей лавров заявил, что Кремль "никогда не ставил целью оккупировать территории Украины". Об этом он заявил в комментарии российским "медиа", передает УНН.

Детали

Как заявил лавров, россия "никогда не ставила целью просто захватить территории - будь то Крым, Донбасс, Новороссия - а стремилась защитить русских".

Историческая справка

Название "Новороссия" в российской империи использовалось в отношении юго-восточных областей современной Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, части Харьковской, Николаевской, Одесской и Херсонской, а также Крыма. Некоторые исследователи относят к "Новороссии" еще и Кубань. То есть, речь идет о Северном Причерноморье и Приазовье.

Впервые этот термин встречается в 1764 году, как "Новороссийская губерния". До того это были территории Османской империи (включая Крымское ханство) и Войска Запорожского Низового.

Запорожская Сечь была уничтожена российскими войсками по приказу императрицы Екатерины II в 1775 году. Крымское ханство было присоединено к российской империи в 1783 году.

В советское время термин "Новороссия" постепенно вытеснялся из употребления – ему на смену пришел термин "Южная Украина". Но в конце 1980-х годов в русскоязычной литературе постепенно восстанавливается использование этого термина. Его активно употребляют сторонники русского национализма.

В 2014 году этот термин публично использовал и российский диктатор владимир путин с целью оправдать свою агрессию в отношении Украины, включая аннексию Крыма. Он заявил, что "согласно царской терминологии, это Новороссия: Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев и Одесса не были частью Украины".

Дополнительно

российский министр в несколько ином виде озвучил фразу диктатора владимира путина, которая прозвучала 24 февраля 2022 года, когда началось открытое российское вторжение в Украину. Тогда путин заявил, что "в планы рф не входит оккупация украинских территорий", а Кремль якобы "никому и ничего не собирается доказывать силой".

Однако слова российского руководства не имеют ничего общего с реальностью, ведь в сентябре того же 2022 года кремль объявил об аннексии четырех областей Украины - Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской.

На тот момент также была оккупирована часть Харьковщины. Там захватчики также заявляли, что "россия здесь навсегда".

А в июне 2025 года, выступая на петербургском международном экономическом форуме, путин сказал, что "там, где ступает нога русского солдата, это наше". До того он заявил, что Азовское море "стало внутренним российским морем".

Эти заявления свидетельствуют лишь об одном: руководство российской федерации во главе с путиным лжет, что не собирается захватывать Украину.

