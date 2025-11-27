Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: карта від Генштабу

$42.400.03
48.950.03
ukenru
01:49 • 24789 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 25169 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 53739 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 28515 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 28103 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 20125 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 12348 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 10412 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 10178 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 31284 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
98%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
The Guardian: конфіскація активів москви - єдиний шлях зупинити війну в Україні та врятувати Європу26 листопада, 21:59 • 13873 перегляди
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian01:14 • 13411 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС02:18 • 13740 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo02:50 • 4678 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння03:23 • 13284 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 26283 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 53807 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 31319 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 30907 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 33256 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Вашингтон
Китай
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 37292 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 71564 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 87988 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 87817 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 94419 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Eurofighter Typhoon
The New York Times

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень, що на третину більше, ніж днем раніше. Найбільша активність спостерігається на Покровському (57 атак) та Лиманському (44 атаки) напрямках.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: карта від Генштабу

213 боїв сталося на фронті минулої доби, що на третину більше, ніж днем раніше, найгарячіше залишається на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 27 листопада, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4013 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4388 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Партизанське Сумської області; Дружківка, Краматорськ Донецької області; Гаврилівка, Діброва, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Косівцеве, Гуляйполе, Воздвижівка, Нове Поле Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 4 авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного, Дворічанського та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 44 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 14 наступальних дій загарбників в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Новоселівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 22 ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога: ЗСУ знешкодили понад тисячу солдатів, два літаки та сотні БпЛА за добу - Генштаб27.11.25, 07:15 • 1646 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Гуляйполе
Часів Яр
Україна
Костянтинівка
Краматорськ