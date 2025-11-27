Число боев на фронте за сутки выросло на треть: карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 213 боевых столкновений, что на треть больше, чем днем ранее. Наибольшая активность наблюдается на Покровском (57 атак) и Лиманском (44 атаки) направлениях.
Вчера противник нанес 66 авиационных ударов, сбросив 162 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4013 обстрелов, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4388 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Партизанское Сумской области; Дружковка, Краматорск Донецкой области; Гавриловка, Диброва, Великомихайловка Днепропетровской области; Косовцево, Гуляйполе, Воздвижевка, Новое Поле Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и один другой важный объект врага", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Противник нанес 4 авиационных удара, сбросив при этом девять управляемых авиационных бомб, совершил 174 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Амбарного, Двуречанского и в сторону Колодезного.
На Купянском направлении вчера произошло шесть боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.
На Лиманском направлении враг атаковал 44 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодези, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 14 наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Новоселовки, Выемки и Сакко и Ванцетти.
На Краматорском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.
На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Яблоновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное.
На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Алексеевка, Привольное и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 22 вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Яблоково, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.
На Ореховском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенного пункта Приморское.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
