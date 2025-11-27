Потери врага: ВСУ обезвредили более тысячи солдат и сотни БпЛА за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За 26 ноября российская армия потеряла 1140 солдат и 214 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.25 составляют 1169690 человек.
За сутки 26 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат и 214 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1169690 (+1140) человек ликвидировано
- танков ‒ 11373 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23628 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 34709 (+21)
- РСЗО ‒ 1550 (+1)
- средства ПВО ‒ 1253 (+1)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 85174 (+214)
- крылатые ракеты ‒ 3995 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68351 (+109)
- специальная техника ‒ 4008 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.
