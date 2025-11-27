Потери врага: ВСУ обезвредили более тысячи солдат и сотни БпЛА за сутки - Генштаб

$42.400.03
48.950.03
ukenru
26 ноября, 15:50 • 21969 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 44394 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 23718 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 23735 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 17161 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 10977 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 9208 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 10035 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 27215 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 29346 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.2м/с
93%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
The Guardian: конфискация активов Москвы — единственный путь остановить войну в Украине и спасти Европу26 ноября, 21:59 • 9600 просмотра
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian01:14 • 8154 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico01:49 • 16696 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС02:18 • 9014 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении03:23 • 7904 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 21983 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 44384 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 27209 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 26904 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto26 ноября, 13:23 • 29341 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Китай
Женева
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 35255 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 69686 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 86316 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 86248 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 92888 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Потери врага: ВСУ обезвредили более тысячи солдат и сотни БпЛА за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 832 просмотра

За 26 ноября российская армия потеряла 1140 солдат и 214 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.25 составляют 1169690 человек.

Потери врага: ВСУ обезвредили более тысячи солдат и сотни БпЛА за сутки - Генштаб

За сутки 26 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат и 214 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1169690 (+1140) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11373 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23628 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 34709 (+21)
          • РСЗО ‒ 1550 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1253 (+1)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 85174 (+214)
                    • крылатые ракеты ‒ 3995 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68351 (+109)
                            • специальная техника ‒ 4008 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

                              Из-за значительных потерь Россия бросает на штурм Покровска резервные силы - Группировка войск "Восток"27.11.25, 01:00 • 2514 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина