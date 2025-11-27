$42.400.03
26 листопада, 15:50
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 40313 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 21802 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 21933 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 15774 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 10428 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 8390 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 9860 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 25770 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 28001 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Втрати ворога: ЗСУ знешкодили понад тисячу солдатів та сотні БпЛА за добу - Генштаб

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 88 перегляди

За 26 листопада російська армія втратила 1140 солдатів та 214 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.25 становлять 1169690 осіб.

Втрати ворога: ЗСУ знешкодили понад тисячу солдатів та сотні БпЛА за добу - Генштаб

За добу 26 листопада російські війська втратили на війні з Україною 1140 солдатів та 214 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1169690 (+1140) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11373 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23628 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 34709 (+21)
          • РСЗВ ‒ 1550 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1253 (+1)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 85174 (+214)
                    • крилаті ракети ‒ 3995 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68351 (+109)
                            • спеціальна техніка ‒ 4008 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.

                              Через значні втрати росія кидає на штурм Покровська резервні сили - Угруповання військ "Схід"

