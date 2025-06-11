Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

УНН вже писав, що народний депутат Сергій Кузьміних, обвинувачений у хабарництві, ймовірно, приховав мережу аптек, записавши її на водія. Але, схоже, не лише водій задіяний у бізнес-схемах нардепа. Про те, для чого Кузьміних потрібні помічники - читайте у матеріалі УНН.

Серед помічників нардепа Кузьміних є такі собі Олег Вікторович Гончаренко та Олександр Павлович Зубець.

Перший окрім цього, разом з самим нардепом, є співзасновником ГО "Фонд братів Кузьміних", а також - вже разом із Зубцем - ТОВ "Медичний центр реабілітації "Дрім Степ".

Така міцна зв'язка не могла не привернути нашу увагу. Виявляється, що ще у 2018 році це ж ГО уклало угоду з компанією "Комтек М" - договір про оренду приміщень у столиці по вулиці Освіти, 3. Борг за цією угодою став предметом судової тяганини - виявляється ГО заборгувала орендодавцеві понад 1 млн грн і той змушений був піти до суду. Врешті, суд організація програла і гроші сплатила. Але у судових ухвалах є ще дещо - орендодавець заявив, що громадська організація також передала "приміщення в користування третім особам", а також робила там ремонт (що було передбачено умовами договору про оренду).

У судових документах не вказано, що це за треті особи, але можемо припускати, що ними цілком могла бути клініка "Дрім Степ", адже вона і зараз розташована за цією адресою. І тоді чи не робився ремонт одразу під неї?

Раніше журналісти Громадського вже звертали увагу на можливий зв'язок між Кузьміних та приватним медичним закладом.

Ми поїхали за адресою, вказаною в ухвалі суду, і знайшли там приватний реабілітаційний центр Dreams Step. Зазначається, що центр працює вже двадцять років. На вході до нього також є табличка "Фонд братів Кузьміних". Однак дівчина на рецепції зазначила, що вони працюють окремо від Кузьміних. Фонд братів лише іноді скеровує до них ветеранів. "Узагалі в нас платний центр, але ветеранів можемо приймати безкоштовно", — пояснила дівчина. На уточнювальні питання про те, хто фінансує безплатну реабілітацію та як часто до них відправляють ексвійськових, вона не відповіла. Але пообіцяла передати контакти hromadske керівникові, втім, не назвавши його імені - йдеться в розслідуванні колег.

Клініка досі працює. Примітно, що на її сайті справді зазначається про 20-річний досвід, а саме "Dreams Step" – команда професіоналів з двадцятирічним стажем роботи". Хоча компанія з такою назвою була зареєстрована 6 років тому - у березні 2019 року. Згідно публічних фінансів, з того часу компанія двічі отримувала від "Фонду братів Кузьміних" платежі за послуги реабілітації на загальну суму у 15 тисяч гривень. Сталося це у 2020 році. У 2022 році на запитання журналістів Кузьміних заявив, що в цьому приватному центрі ветерани лікуються безкоштовно: "Запитайте в АТОшників, які там лікуються, чи заплатили вони хоч копійку".

Виникає питання - скільки людей можна пролікувати на 15 тисяч гривень навіть за цінами 2020 року? І ще виходить, що Гончаренко платив на свою комерційну структуру з громадської організації, співзасновником якої він виступає разом з нардепом Кузьміних?

Додамо, що зараз, як нам повідомили у клініці, послуги з реабілітації військових не надають.

Ще один нюанс, Олег Гончаренко, який є не лише співзасновником, а керівником клініки, з 2007 до серпня 2020 мав ФОП зареєстрований за КВЕД - діяльність ресторанів. Цікаво було б дізнатися, дільність ресторанів та керування клінікою мають багато спільного?

А далі вже питання до контролюючих органів, чи не вбачають вони у всьому цьому момент зловживань?