Курс валют на 21 вересня: долар дорожчає, євро дешевшає
Київ • УНН
Офіційний курс долара зріс до 44,6743 грн, а євро знизився до 51,1981 грн. У банках та обмінниках курси відрізняються.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 44,6743 грн/дол., що послабило національну валюту за день на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 21 вересня на рівні 51,1981 грн/євро, посиливши гривню за день на 4 копійки.
Який курс у банках та обмінниках
Згідно із даними на профільних сайтах на ранок понеділка:
- у банках долар торгується за середнім курсом 44,44 грн при купівлі і 45,02 грн при продажі, євро - 51,06 грн і 51,80 грн відповідно;
- в обмінниках долар торгується за середнім курсом 44,75 грн при купівлі і 44,87 грн при продажі, євро - за 51,75 грн і 52,00 грн відповідно.
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