Курс валют на 21 сентября: доллар дорожает, евро дешевеет

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,6743 грн/долл., что ослабило национальную валюту за день на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 21 сентября на уровне 51,1981 грн/евро, укрепив гривну за день на 4 копейки.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах на утро понедельника:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,44 грн при покупке и 45,02 грн при продаже, евро — 51,06 грн и 51,80 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,75 грн при покупке и 44,87 грн при продаже, евро — по 51,75 грн и 52,00 грн соответственно.

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