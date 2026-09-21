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Курс валют на 21 сентября: доллар дорожает, евро дешевеет

Киев • УНН

 • 2338 просмотра

Официальный курс доллара вырос до 44,6743 грн, а евро снизился до 51,1981 грн. В банках и обменных пунктах курсы отличаются.

Курс валют на 21 сентября: доллар дорожает, евро дешевеет

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,6743 грн/долл., что ослабило национальную валюту за день на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 21 сентября на уровне 51,1981 грн/евро, укрепив гривну за день на 4 копейки.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах на утро понедельника:

  • в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,44 грн при покупке и 45,02 грн при продаже, евро — 51,06 грн и 51,80 грн соответственно;
    • в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,75 грн при покупке и 44,87 грн при продаже, евро — по 51,75 грн и 52,00 грн соответственно.

      Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд07.09.26, 18:49 • 34390 просмотров

      Юлия Шрамко

      ЭкономикаФинансы
      Национальный банк Украины