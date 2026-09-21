Двоє людей загинули внаслідок російських ударів по Сумщині, серед поранених 14-річна дівчина
Київ • УНН
російські безпілотники атакували чотири громади Сумщини. Загинули двоє людей, поранені троє, серед них 14-річна дівчина.
Унаслідок російських атак безпілотниками по Сумській області загинули 2 людини, ще 3 зазнали поранень, серед них 14-річна дівчина. Про наслідки обстрілів повідомила Національна поліція України, пише УНН.
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