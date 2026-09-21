Двоє людей загинули внаслідок російських ударів по Сумщині, серед поранених 14-річна дівчина

Унаслідок російських атак безпілотниками по Сумській області загинули 2 людини, ще 3 зазнали поранень, серед них 14-річна дівчина. Про наслідки обстрілів повідомила Національна поліція України, пише УНН.

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У Сумській громаді внаслідок удару російського дрона загинула 38-річна жінка. Поранення дістав 41-річний чоловік.

У Хутір-Михайлівській громаді російський безпілотник атакував 54-річного чоловіка, який загинув.

У Запоріжжі після атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, університет і ТЦ, є постраждалий

У Конотопській громаді внаслідок влучання БпЛА травмована 14-річна дівчина.

Ще один російський дрон атакував Глухівську громаду. Там поранення дістав 33-річний чоловік.

Поліцейські документують наслідки російських обстрілів Сумщини.

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 5