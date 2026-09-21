Два человека погибли в результате российских ударов по Сумской области, среди раненых — 14-летняя девочка
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали четыре общины Сумской области. Два человека погибли, трое получили ранения, среди них 14-летняя девочка.
В результате российских атак беспилотниками на Сумскую область погибли 2 человека, еще 3 получили ранения, среди них 14-летняя девушка. О последствиях обстрелов сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
В Сумской общине в результате удара российского дрона погибла 38-летняя женщина. Ранения получил 41-летний мужчина.
В Хутор-Михайловской общине российский беспилотник атаковал 54-летнего мужчину, который погиб.
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В Конотопской общине в результате попадания БпЛА травмирована 14-летняя девушка.
Еще один российский дрон атаковал Глуховскую общину. Там ранения получил 33-летний мужчина.
Полицейские документируют последствия российских обстрелов Сумской области.
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