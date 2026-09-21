Два человека погибли в результате российских ударов по Сумской области, среди раненых — 14-летняя девочка

В результате российских атак беспилотниками на Сумскую область погибли 2 человека, еще 3 получили ранения, среди них 14-летняя девушка. О последствиях обстрелов сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

В Сумской общине в результате удара российского дрона погибла 38-летняя женщина. Ранения получил 41-летний мужчина.

В Хутор-Михайловской общине российский беспилотник атаковал 54-летнего мужчину, который погиб.

В Запорожье после атаки БПЛА повреждены многоэтажки, университет и ТЦ, есть пострадавший

В Конотопской общине в результате попадания БпЛА травмирована 14-летняя девушка.

Еще один российский дрон атаковал Глуховскую общину. Там ранения получил 33-летний мужчина.

Полицейские документируют последствия российских обстрелов Сумской области.

Число пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье возросло до 5