Число пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье возросло до 5
Киев • УНН
Российская атака дронами повредила дома, вуз и торговый центр. Пять человек получили травмы, в многоэтажном доме возник пожар.
Количество пострадавших в результате ночной российской атаки на Запорожье возросло до 5. Травмы получили 3 мужчины и 2 женщины, сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.
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Четыре человека пострадали в результате попадания в один из многоэтажных домов. Еще один человек получил травмы в другом месте удара.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате атаки.
Последствия ночной атаки
В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате ударов повреждены 2 многоквартирных дома, здание высшего учебного заведения и торговый центр.
В одном из многоэтажных домов возник пожар. На обнародованных областными властями кадрах также видны поврежденные фасады, выбитые окна, разрушенные балконы и изувеченные автомобили.
В Запорожье после атаки БПЛА повреждены многоэтажки, университет и ТЦ, есть пострадавший21.09.26, 03:43 • 2052 просмотра