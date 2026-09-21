Число пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье возросло до 5

Количество пострадавших в результате ночной российской атаки на Запорожье возросло до 5. Травмы получили 3 мужчины и 2 женщины, сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

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Четыре человека пострадали в результате попадания в один из многоэтажных домов. Еще один человек получил травмы в другом месте удара.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате атаки.

Последствия ночной атаки

В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате ударов повреждены 2 многоквартирных дома, здание высшего учебного заведения и торговый центр.

В одном из многоэтажных домов возник пожар. На обнародованных областными властями кадрах также видны поврежденные фасады, выбитые окна, разрушенные балконы и изувеченные автомобили.

В Запорожье после атаки БПЛА повреждены многоэтажки, университет и ТЦ, есть пострадавший