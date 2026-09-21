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Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 5

Київ • УНН

 • 2442 перегляди

Російська атака дронами пошкодила будинки, виш і торговельний центр. П’ятеро людей зазнали травм, у багатоповерхівці виникла пожежа.

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 5

Кількість постраждалих унаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя зросла до 5. Травм зазнали 3 чоловіки і 2 жінки, повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

Деталі

Четверо людей постраждали внаслідок влучання в одну з багатоповерхівок. Ще одна людина дістала травми в іншому місці удару.

Раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок атаки.

Наслідки нічної атаки

У ніч проти 21 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, будівля вищого навчального закладу та торговельний центр.

В одній із багатоповерхівок виникла пожежа. На оприлюднених обласною владою кадрах також видно пошкоджені фасади, вибиті вікна, зруйновані балкони та понівечені автомобілі.

У Запоріжжі після атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, університет і ТЦ, є постраждалий21.09.26, 03:43 • 3116 переглядiв

Степан Гафтко

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