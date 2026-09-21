Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 5
Київ • УНН
Російська атака дронами пошкодила будинки, виш і торговельний центр. П’ятеро людей зазнали травм, у багатоповерхівці виникла пожежа.
Кількість постраждалих унаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя зросла до 5. Травм зазнали 3 чоловіки і 2 жінки, повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.
Деталі
Четверо людей постраждали внаслідок влучання в одну з багатоповерхівок. Ще одна людина дістала травми в іншому місці удару.
Раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок атаки.
Наслідки нічної атаки
У ніч проти 21 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, будівля вищого навчального закладу та торговельний центр.
В одній із багатоповерхівок виникла пожежа. На оприлюднених обласною владою кадрах також видно пошкоджені фасади, вибиті вікна, зруйновані балкони та понівечені автомобілі.
У Запоріжжі після атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, університет і ТЦ, є постраждалий21.09.26, 03:43 • 3116 переглядiв