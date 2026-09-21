Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 5

Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру

рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили

"єдина росія" ймовірно знову отримає конституційну більшість у держдумі: що це означатиме для партії путіна

Армія рф не змогла закріпитися біля Добропілля попри найвищий темп атак на фронті – ISW

Українці готуються до найважчої воєнної зими через загрозу тривалих відключень світла, тепла і води – Bloomberg

Чому блокаду Чорного моря порівнюють із блокуванням Ормузької протоки та чим це загрожує світу

Стало відомо, скільки крилатих ракет "Барс" виробляє Україна - цифра вражає

Нові системи можуть перетворити Bayraktar TB2 на "мисливців" за російськими РЛС та ППО

Після ударів ЗСУ навколо таганрога могло взагалі не залишитися С-300, С-400 та "Панцирів"