Wildberries та Ozon зіткнулися з хвилею позовів після ударів українських дронів по складах

Найбільші російські маркетплейси Wildberries та Ozon зіткнулися зі стрімким зростанням кількості судових позовів від продавців після ударів українських дронів по їхній логістичній інфраструктурі. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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З 15 липня до 15 вересня проти Wildberries подали 599 позовів – на 53,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ozon став відповідачем у 236 нових справах, а кількість позовів проти компанії зросла більш ніж удвічі.

Значну частину претензій висувають невеликі компанії, які торгують через маркетплейси. Систематичні удари по логістичних об'єктах Wildberries почалися 18 липня, а по складах Ozon – 25 серпня.

Збитки оцінюють у сотні мільярдів рублів

За оцінкою Міжнародної асоціації розвитку маркетплейсів і підприємців, через атаки постраждали понад 400 тис. продавців, а сукупні збитки могли сягнути 600-800 млрд рублів.

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У Союзі продавців маркетплейсів зазначають, що підприємці дедалі частіше вимагають компенсації за втрачений товар. Самі платформи під час судових розглядів можуть посилатися на форс-мажорні обставини, щоб уникнути виплат.

Окремі претензії до Wildberries стосуються затримок розрахунків із продавцями. За даними опитування профільного союзу, 95,6% продавців заявили, що не отримали виплати за розрахунковий тиждень з 27 липня до 2 серпня. У компанії пояснювали затримки DDoS-атаками.

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