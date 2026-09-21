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Wildberries и Ozon столкнулись с волной исков после ударов украинских дронов по складам

Киев • УНН

 • 1794 просмотра

После ударов дронов количество исков к Wildberries и Ozon резко выросло. Убытки продавцов оцениваются в 600–800 млрд рублей.

Wildberries и Ozon столкнулись с волной исков после ударов украинских дронов по складам

Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon столкнулись со стремительным ростом числа судебных исков со стороны продавцов после ударов украинских дронов по их логистической инфраструктуре. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

С 15 июля по 15 сентября против Wildberries подали 599 исков — на 53,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ozon стал ответчиком по 236 новым делам, а количество исков против компании выросло более чем вдвое.

Значительную часть претензий выдвигают небольшие компании, торгующие через маркетплейсы. Систематические удары по логистическим объектам Wildberries начались 18 июля, а по складам Ozon — 25 августа.

Убытки оценивают в сотни миллиардов рублей

По оценке Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей, в результате атак пострадали более 400 тыс. продавцов, а совокупные убытки могли достигнуть 600–800 млрд рублей.

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В Союзе продавцов маркетплейсов отмечают, что предприниматели всё чаще требуют компенсации за утраченный товар. Сами платформы во время судебных разбирательств могут ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, чтобы избежать выплат.

Отдельные претензии к Wildberries касаются задержек расчётов с продавцами. По данным опроса профильного союза, 95,6% продавцов заявили, что не получили выплаты за расчётную неделю с 27 июля по 2 августа. В компании объясняли задержки DDoS-атаками.

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Степан Гафтко

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