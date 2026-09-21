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В Атлантиці сформувався тропічний шторм Фей, а в Тихому океані Одаліс може стати ураганом

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Шторм Фей біля Азорських островів має ослабнути до кінця тижня. Одаліс біля Мексики може посилитися до урагану протягом доби.

В Атлантиці сформувався тропічний шторм Фей, а в Тихому океані Одаліс може стати ураганом

У північній частині Атлантичного океану сформувався тропічний шторм Фей, тоді як у Тихому океані набирає сили шторм Одаліс, який найближчим часом може перетворитися на ураган. Наразі жоден зі штормів не становить безпосередньої загрози для суші, повідомляє Associated Press із посиланням на Національний центр ураганів США, пише УНН.

Деталі

Максимальна стійка швидкість вітру тропічного шторму Фей сягнула 100 км/год. Він перебував приблизно за 650 км на південний захід від Азорських островів.

Попереджень для прибережних районів через Фей наразі не оголошували. За прогнозами, до кінця тижня шторм має ослабнути.

Одаліс може перетворитися на ураган

У Тихому океані на південний захід від західного узбережжя Мексики сформувався тропічний шторм Одаліс. Метеорологи очікують, що приблизно протягом доби він може посилитися до урагану.

Шторм перебуває приблизно за 2160 км на захід-південний захід від південного краю Нижньої Каліфорнії. Максимальна стійка швидкість вітру становить 85 км/год, а сам Одаліс рухається на захід-північний захід зі швидкістю близько 17 км/год.

Попереджень для прибережних територій через Одаліс також наразі не оголошували.

В Атлантичному океані цього сезону через Ель-Ніньйо ще не було жодного урагану11.09.26, 22:56 • 15019 переглядiв

Степан Гафтко

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