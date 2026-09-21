В Атлантике сформировался тропический шторм Фэй, а в Тихом океане Одалис может стать ураганом
Киев • УНН
Шторм Фэй у Азорских островов должен ослабнуть к концу недели. Одалис у берегов Мексики может усилиться до урагана в течение суток.
В северной части Атлантического океана сформировался тропический шторм Фэй, тогда как в Тихом океане набирает силу шторм Одалис, который в ближайшее время может превратиться в ураган. В настоящее время ни один из штормов не представляет непосредственной угрозы для суши, сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США, пишет УНН.
Детали
Максимальная устойчивая скорость ветра тропического шторма Фэй достигла 100 км/ч. Он находился примерно в 650 км к юго-западу от Азорских островов.
Предупреждений для прибрежных районов из-за Фэй пока не объявляли. Согласно прогнозам, к концу недели шторм должен ослабнуть.
Одалис может превратиться в ураган
В Тихом океане к юго-западу от западного побережья Мексики сформировался тропический шторм Одалис. Метеорологи ожидают, что примерно в течение суток он может усилиться до урагана.
Шторм находится примерно в 2160 км к западу-юго-западу от южной оконечности Нижней Калифорнии. Максимальная устойчивая скорость ветра составляет 85 км/ч, а сам Одалис движется на запад-северо-запад со скоростью около 17 км/ч.
Предупреждений для прибрежных территорий из-за Одалиса также пока не объявляли.
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