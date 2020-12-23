COVID-19 у світі, ситуація у Британії та в США — головні події доби

Через COVID-19 ізоляція Британії триває

Після того, як у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який на 70% більш заразний, понад 30 країн світу оголосили про припинення авіасполучення з нею. До блокування авіаперевезень доєдналися Оман та Філіппіни, проте Франція відкрила кордони з Англією, щоб люди змогли повернутися додому до Різдва.

Тим часом кількість виявлених за добу нових випадків зараження коронавірусом у Великій Британії склала 36,8 тис., що стало максимальним показником з початку пандемії. Новий варіант коронавірусу починає домінувати серед виявлених випадків зараження — в Лондоні, на південному сході Англії і в Вельсі на нього зараз припадає більша частина нових хворих. Загалом у світі на COVID-19 захворіли майже 78 млн людей, понад 1,7 млн — померли.

Європейська комісія рекомендувала зняти деякі заборони на транспортне сполучення, накладені країнами ЄС на Велику Британію, давши можливість відновити вантажні перевезення і необхідні поїздки, а людям — повернутися додому.

Додамо, що серед українців у Британії паніки немає, вони поки що не шукали допомоги у посольства в Лондоні.

Ситуація в США

Президент США Дональд Трамп розкритикував ухвалений напередодні Конгресом законопроект, який передбачає розподіл 2,3 трлн доларів допомоги економіці, бізнесу і громадянам, та відмовився підписувати документ. Він вимагає, щоб Конгрес збільшив розмір допомоги громадянам під час пандемії до 2 000 доларів для фізичних осіб або 4 000 доларів для подружжя, замість “смішно низьких” 600 доларів, зазначених у законопроекті.

Трамп також помилував 15 осіб і замінив частину або всі судові вироки ще 5 особам, серед яких фігуранти розслідування щодо втручання Росії у вибори в США.

В США також схвалили законопроект щодо підтримки демократії в Білорусі, який дозволить не визнавати вибори президента Білорусі, через які в країні тривають протести, проте невідомо, чи підпише цей документ Дональд Трамп.

Новини в світі

У Білорусі після третього пакета санкцій Євросоюзу готуються до дзеркальних заходів. Зокрема, білоруська влада має намір обмежити діяльність ряду політичних фондів, а також ряду гуманітарних, освітніх, культурних програм, якими займаються відповідні політичні інститути в Білорусі, в тому числі діючі і під егідою посольств іноземних держав. Проте після втручання Ватикану Лукашенко дозволив повернутися до Білорусі католицькому архієпископу Тадеушу Кондрусевичу, якому раніше заборонили в’їзд.

В Іспанії білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська провела перемовини з представниками влади країни щодо підтримки протестів проти режиму Лукашенка та політичної кризи в Білорусі.

У Німеччині компанія BioNTech заявила, що може використовувати існуючу технологію для виробництва нової вакцини проти мутацій коронавірусу, яку можуть розробити за шість тижнів.

В Ізраїлі парламент розпустився після того, як правляча коаліція прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху не прийняла бюджет, спровокувавши четверті вибори за два роки і відновивши політичну кризу. Позачергові вибори заплановані на 23 березня 2021 року.