Франція відкрила свої кордони для пасажирів з Англії після блокади через COVID-19

Зазначається, що пізно у вівторок було укладено угоду між Британією та Францією про те, щоб дозволити французам та іншим жителям ЄС повернутися додому за умови негативного тесту на COVID-19, зробленому не пізніше ніж за 72 години.

Великобританія заявила, що розпочне проводити тести в багатьох місцях у середу, але застерегла, що процес займе час. Водночас, далекобійників попередили не їздити до регіону Кент, де найчастіше використовуються залізничні та поромні сполучення.

Нагадаємо, значна частина світу, зокрема, Франція закрила свої кордони з Британією після того, як був виявлений значно більш заразний штам коронавірусу, який швидко поширювався в Англії.