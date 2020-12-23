Франція відкрила свої кордони для пасажирів з Англії після блокади через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Франція відсьогодні відкрила свої кордони для пасажирів з Англії після блокади через COVID-19, через що були затримані тисячі вантажівок. Про це пише Reuters, передає УНН.
Зазначається, що пізно у вівторок було укладено угоду між Британією та Францією про те, щоб дозволити французам та іншим жителям ЄС повернутися додому за умови негативного тесту на COVID-19, зробленому не пізніше ніж за 72 години.
Великобританія заявила, що розпочне проводити тести в багатьох місцях у середу, але застерегла, що процес займе час. Водночас, далекобійників попередили не їздити до регіону Кент, де найчастіше використовуються залізничні та поромні сполучення.
Нагадаємо, значна частина світу, зокрема, Франція закрила свої кордони з Британією після того, як був виявлений значно більш заразний штам коронавірусу, який швидко поширювався в Англії.