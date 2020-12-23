Франция открыла свои границы для пассажиров из Англии после блокады из-за COVID-19

Отмечается, что поздно во вторник было заключено соглашение между Британией и Францией о том, чтобы позволить французам и другим жителям ЕС вернуться домой при условии отрицательного теста на COVID-19, сделанном не позднее чем за 72 часа.

Великобритания заявила, что начнет проводить тесты во многих местах в среду, но предупредила, что процесс займет время. В то же время, дальнобойщиков предупредили не ездить в регион Кент, где чаще всего используются железнодорожное и паромное сообщения.

Напомним, значительная часть мира, в частности, Франция закрыла свои границы с Британией после того, как был обнаружен значительно более заразный штамм коронавируса, который быстро распространялся в Англии.