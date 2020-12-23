COVID-19 в мире, ситуация в Великобритании и в США — главные события суток

Из-за COVID-19 изоляция Британии продолжается

После того, как в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен, более 30 стран мира объявили о прекращении авиасообщения с ней. К блокированию авиаперевозок присоединились Оман и Филиппины, однако Франция открыла границы с Англией, чтобы люди смогли вернуться домой к Рождеству.

Между тем количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составила 36,8 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Новый вариант коронавируса начинает доминировать среди выявленных случаев заражения — в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него сейчас приходится большая часть новых больных. Всего в мире COVID-19 заболели почти 78 млн человек, более 1,7 млн — умерли.

Европейская комиссия рекомендовала снять некоторые запреты на транспортное сообщение, наложенные странами ЕС на Великобританию, дав возможность восстановить грузовые перевозки и необходимые поездки, а людям — вернуться домой.

Добавим, что среди украинцев в Британии паники нет, они пока не искали помощи у посольства в Лондоне.

Ситуация в США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал принятый накануне Конгрессом законопроект, предусматривающий распределение 2,3 трлн долларов помощи экономике, бизнесу и гражданам, и отказался подписывать документ. Он требует, чтобы Конгресс увеличил размер помощи гражданам во время пандемии до 2000 долларов для физических лиц или 4000 долларов для супругов, вместо “смешно низких” 600 долларов, указанных в законопроекте.

Трамп также помиловал 15 человек и заменил часть или все судебные приговоры еще 5 лицам, среди которых фигуранты расследования относительно вмешательства России в выборы в США.

В США также одобрили законопроект по поддержке демократии в Беларуси, который позволит не признавать выборы президента Беларуси, из-за которых в стране продолжаются протесты, однако неизвестно, подпишет ли этот документ Дональд Трамп.

Новости в мире

В Беларуси после третьего пакета санкций Евросоюза готовятся к зеркальным мероприятиям. В частности, белорусские власти намерены ограничить деятельность ряда политических фондов, а также ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств. Однако после вмешательства Ватикана Лукашенко позволил вернуться в Беларусь католическому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, которому ранее запретили въезд.

В Испании белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская провела переговоры с представителями власти страны по поддержке протестов против режима Лукашенко и о политическом кризисе в Беларуси.

В Германии компания BioNTech заявила, что может использовать существующую технологию для производства новой вакцины против мутаций коронавируса, которую могут разработать за шесть недель.

В Израиле парламент распустился после того, как правящая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху не приняла бюджет, спровоцировав четвертые выборы за два года и восстановив политический кризис. Внеочередные выборы намечены на 23 марта 2021 года.