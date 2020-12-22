У Білорусі вирішили відповісти на санкції Євросоюзу своїми обмеженнями

“Ми запропонували наші дії у відповідь на цей пакет. Вони включають в себе також збільшення відповідного персонального списку. Це означає, що ряд додаткових персон з країн Євросоюзу не зможуть потрапити на територію Білорусі та на територію Союзної держави, з урахуванням того, що у нас цей список однаковий з Російською Федерацією”, — сказав Макей.

За його словами, в Білорусі також зроблять “ряд дій юридичного характеру у відповідь на абсолютно необґрунтоване включення ряду підприємств і персоналій в список ЄС”.

“Прийнято рішення про обмеження діяльності ряду політичних фондів в Республіці Білорусь, а також про перегляд реалізації ряду так званих гуманітарних, освітніх, культурних програм, якими займаються відповідні політичні інститути в Білорусі, в тому числі діючі і під егідою посольств іноземних держав”, — заявив глава МЗС Білорусі.

Він додав, що є ще як мінімум три напрямки, за якими будуть зроблені “адекватні заходи з боку Білорусі” на адресу ЄС.

“Ми не хотіли б розголошувати ці заходи, але вони будуть дійсно дуже чутливими і серйозними”, — повідомив Макей.

Нагадаємо, в контексті репресій з боку білоруської влади Європейська Рада ввела перший раунд санкцій проти 40 осіб 1 жовтня. Другий набір санкцій відносно Олександра Лукашенка і 14 інших офіційних осіб був введений 6 листопада. У список осіб входять ключові фігури політичного керівництва і силового блоку країни. У грудні Європейський Союз затвердив 36 додаткових санкцій, спрямованих проти високопоставлених чиновників Білорусі.