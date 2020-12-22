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В Беларуси решили ответить на санкции Евросоюза своими ограничениями

Киев • УНН

 • 15231 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Беларуси после третьего пакета санкций Евросоюза предложили властям принять ответные действия на это. Об этом в ходе брифинга рассказал глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает УНН.

В Беларуси решили ответить на санкции Евросоюза своими ограничениями

“Мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией”, — сказал Макей.

По его словам, в Беларуси также предпримут “ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС”.

“Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств”, — заявил глава МИД Беларуси.

Он добавил, что есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты “адекватные ответные меры со стороны Беларуси” в адрес ЕС.

“Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными”, — сообщил Макей.

Напомним, в контексте репрессий со стороны белорусских властей Европейский Совет ввел первый раунд санкций против 40 человек 1 октября. Второй набор санкций в отношении Александра Лукашенко и 14 других официальных лиц был введен 6 ноября. В список лиц входят ключевые фигуры политического руководства и силового блока страны. В декабре Европейский Союз утвердил 36 дополнительных санкций, направленных против высокопоставленных чиновников Беларуси.

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